Científicos trazaron un mapa que indica los lugares donde el calor es mortal: dónde está San Juan

Científicos del CONICET, la CONAE y la Universidad Nacional de Córdoba identificaron por primera vez las regiones donde las olas de calor aumentan significativamente la mortalidad cardiovascular. Una diagonal de alto riesgo atraviesa el país, revelando vulnerabilidades sociales y ambientales clave.

Un equipo interdisciplinario de investigadores argentinos ha desarrollado el primer mapa nacional que revela cómo las olas de calor elevan el riesgo de mortalidad por enfermedades cardíacas en diferentes regiones del país. El estudio, publicado en The Journal of Climate Change and Health, expone una distribución desigual del peligro, con una franja diagonal crítica que se extiende desde el sudoeste hasta el noreste del territorio.

Publicidad

La ubicación de San Juan en el mapa del riesgo

Según la investigación, San Juan no se encuentra dentro de la franja de mayor riesgo identificada, que incluye principalmente provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, norte de Buenos Aires y norte de La Pampa. En cambio, San Juan, junto con otras provincias del Noroeste como Jujuy y Catamarca, presenta niveles de riesgo menores, al igual que las áreas costeras y las regiones de gran altitud.

Esta variabilidad se debe a que el riesgo no depende únicamente de las temperaturas extremas, sino de una combinación de factores climáticos, sociales y de salud. Las zonas de menor riesgo suelen tener características como menor vulnerabilidad social, mejor acceso a servicios o condiciones ambientales atenuantes.

Publicidad

Metodología: cruce de datos climáticos, satelitales y sanitarios

Para definir una “ola de calor”, los científicos adoptaron el criterio del Servicio Meteorológico Nacional: temperaturas mínimas y máximas por encima del percentil 90 durante al menos tres días consecutivos en la temporada cálida.

El análisis, centrado en el período 2005-2010, integró:

Datos climáticos de reanálisis (reconstrucciones históricas).

Imágenes satelitales de la CONAE para variables ambientales.

Estadísticas sanitarias oficiales de mortalidad cardiovascular.

Indicadores de vulnerabilidad: necesidades básicas insatisfechas, acceso a salud, educación, prevalencia de diabetes, hipertensión, obesidad y hábitos de vida.

La diagonal crítica: por qué algunas regiones son más vulnerables

La franja de alto riesgo identificada combina:

Frecuencia de olas de calor: algunos departamentos registraron hasta 14 eventos entre 2005 y 2010. Vulnerabilidad social: en el Noreste, predominan carencias básicas y acceso limitado a la salud. Carga de enfermedades crónicas: alta prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares. Condiciones ambientales: uso de suelo, vegetación y urbanización.

En contraste, regiones como San Juan, a pesar de experimentar calor intenso, presentan un perfil de riesgo menor debido a factores protectores o menor vulnerabilidad socio-sanitaria.

Publicidad

Implicancias para la salud pública y la adaptación climática

El mapa no solo describe un problema, sino que orienta la acción:

Priorización de recursos: permite dirigir alertas tempranas, refuerzos sanitarios y campañas preventivas a las zonas críticas.

Intervenciones específicas: en el Noreste se sugiere un plan de desarrollo integral; en el Sudoeste, mejorar cobertura de salud y educación.

Monitoreo continuo: los investigadores recomiendan actualizar periódicamente estos mapas para reflejar cambios demográficos y climáticos.

Francisco Chesini, magíster en salud pública y becario del CONICET, destacó: “La evidencia científica que aporta esta investigación ayuda a tomar mejores decisiones en las políticas sanitarias en el contexto actual del cambio climático”. Chesini es coautor de otro estudio reciente que cuantificó el aumento de muertes cardíacas durante olas de calor en 21 ciudades argentinas, con incrementos de hasta el 46% en Tucumán.