El rápido accionar de la Policía de San Juan permitió recuperar una motocicleta que había sido robada a una trabajadora escolar en Chimbas. El hecho ocurrió en Villa Paula y tuvo resolución en menos de 24 horas, con el secuestro del rodado y la detención de una persona mayor de edad por el delito de encubrimiento.

El robo fue denunciado el 30 de diciembre por una mujer de 39 años, portera de la Escuela Provincia de La Rioja, quien advirtió la sustracción de su motocicleta Zanella ZB 110 cc. El rodado se encontraba en el patio de su vivienda, ubicada sobre calle Mendoza Norte, y había sido sustraído pese a contar con un cierre perimetral de tela romboidal, aunque sin medidas de seguridad adicionales como cámaras o candados.

Publicidad

La motocicleta, de color negro y con un distintivo escudo del Club San Martín de San Juan, era el principal medio de movilidad de la víctima. Tras la denuncia, tomó intervención la Brigada de Investigaciones Departamental N° 2, que inició tareas investigativas en la zona.

En el marco de la pesquisa, surgieron sospechas sobre la posible participación de integrantes de una familia conocida en el ambiente delictivo del Barrio Villa Centenario. Con esos datos, los investigadores profundizaron las averiguaciones hasta dar con el paradero del rodado.

Publicidad

Finalmente, la motocicleta fue recuperada al día siguiente del robo y puesta a disposición de la Justicia. En el procedimiento, una persona mayor de edad quedó detenida y vinculada a la causa por el delito de encubrimiento.

El, por ahora, único detenido por el hecho del robo. (Foto: gentileza).

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúa con las actuaciones para determinar la responsabilidad penal correspondiente y establecer si hubo más personas involucradas.