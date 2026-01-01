Provinciales > Golpe al bolsillo
Un empleado de comercio gastaría más de $100.000 al mes solo en viajes al trabajo
POR REDACCIÓN
Con la entrada en vigencia del nuevo boleto de colectivo urbano, fijado en $1.070, miles de trabajadores sanjuaninos deben recalcular su presupuesto mensual de transporte. Un caso emblemático es el de los empleados de comercio, quienes, debido a la común estructura de horario partido (mañana y tarde con un intervalo al mediodía), requieren realizar cuatro viajes diarios de lunes a sábado.
Este escenario genera un impacto económico significativo y directo en la economía familiar. A continuación, se presenta un desglose detallado del gasto.
Desglose del gasto semanal y mensual
Para un empleado de comercio con jornada de lunes a sábado, el cálculo es el siguiente:
Viajes por día: 4 (ida y vuelta en dos turnos).
Días laborales por semana: 6 (de lunes a sábado).
Nuevo valor del boleto: $1.070.
Cálculo diario:
4 viajes x $1.070 = $4.280 por día.
Cálculo semanal (6 días):
$4.280 x 6 días = $25.680 por semana.
Cálculo mensual (aproximando 4 semanas):
$25.680 x 4 = $102.720 por mes.
Nota: Un mes típico tiene entre 4 y 4.3 semanas laborales. Considerando 26 días laborales al mes (promedio), el gasto exacto sería de $111.280.
Para dimensionar el impacto, este gasto debe compararse con los ingresos:
El monto mensual ($102,720 - $111,280) representa aproximadamente entre el 10% y el 12% de un salario neto cercano al millón de pesos.