Provinciales > Golpe al bolsillo

Un empleado de comercio gastaría más de $100.000 al mes solo en viajes al trabajo

El aumento del boleto a $1.070 tiene un efecto multiplicador para los trabajadores con horario partido. Un empleado de comercio que viaja de lunes a sábado podría destinar entre $102.000 y $111.000 mensuales solo al transporte.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Nuevo boleto: un empleado de comercio podría gastar $4.280 diarios en viajes. FOTO: Gentileza

Con la entrada en vigencia del nuevo boleto de colectivo urbano, fijado en $1.070, miles de trabajadores sanjuaninos deben recalcular su presupuesto mensual de transporte. Un caso emblemático es el de los empleados de comercio, quienes, debido a la común estructura de horario partido (mañana y tarde con un intervalo al mediodía), requieren realizar cuatro viajes diarios de lunes a sábado.

Este escenario genera un impacto económico significativo y directo en la economía familiar. A continuación, se presenta un desglose detallado del gasto.

Desglose del gasto semanal y mensual

Para un empleado de comercio con jornada de lunes a sábado, el cálculo es el siguiente:

  • Viajes por día: 4 (ida y vuelta en dos turnos).

  • Días laborales por semana: 6 (de lunes a sábado).

  • Nuevo valor del boleto: $1.070.

Cálculo diario:
4 viajes x $1.070 = $4.280 por día.

Cálculo semanal (6 días):
$4.280 x 6 días = $25.680 por semana.

Cálculo mensual (aproximando 4 semanas):
$25.680 x 4 = $102.720 por mes.

Nota: Un mes típico tiene entre 4 y 4.3 semanas laborales. Considerando 26 días laborales al mes (promedio), el gasto exacto sería de $111.280.

Para dimensionar el impacto, este gasto debe compararse con los ingresos:

  • El monto mensual ($102,720 - $111,280) representa aproximadamente entre el 10% y el 12% de un salario neto cercano al millón de pesos.

