Valentín “Colo” Barco, actualmente figura en el Racing de Estrasburgo de Francia, volvió a referirse a su polémica salida de Boca Juniors y lanzó duras críticas hacia Juan Román Riquelme, el presidente del club, por cómo se expresó públicamente tras su marcha.

El lateral izquierdo argentino recordó el episodio de 2023, cuando ejecutó su cláusula de rescisión para dejar Boca y continuar su carrera en Europa, en ese momento con el Brighton. Años después de ese episodio, Barco sostuvo que “nunca hubo relación, ni hay” con Riquelme, y señaló que no le generaron impacto las declaraciones públicas del dirigente tras su salida porque no esperaba otra cosa.

Barco también destacó que, pese a las críticas de la dirigencia, sintió el respaldo de la gente de Boca: “En ese momento el hincha se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron”, afirmó, marcando una distancia entre la percepción popular y la oficial en torno al caso.

El jugador relató además que, en los días previos a su partida, intentó comunicarse con el entonces Consejo de Fútbol para negociar su continuidad —ya que su intención era quedarse al menos seis meses o un año más— pero, según dijo, no obtuvo respuesta que permitiera avanzar en una renovación de contrato.

En sus declaraciones, Barco dejó claro que no respondería directamente a Riquelme sobre el tema, al considerar que no vale la pena entrar en confrontaciones públicas, y reivindicó su presente europeo y el cariño recibido por los hinchas, a quienes agradeció por el apoyo durante su paso por Boca.

El episodio revive una etapa de tensión entre el jugador y la dirigencia xeneize, que en su momento fue muy comentada en el entorno futbolístico y mediático y que sigue generando repercusiones entre los seguidores de uno de los clubes más populares de Argentina.