El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz comenzará este martes el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, la tragedia naval que conmocionó al país en 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. El debate se desarrollará en Río Gallegos y se extenderá hasta el 8 de julio, con audiencias de lunes a jueves en semanas alternadas.

El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Tras una búsqueda internacional que se prolongó por más de un año, fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. La implosión destruyó la nave y no dejó sobrevivientes.

Publicidad

En el banquillo de los acusados estarán el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío Claudio Villamide; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Los cuatro deberán responder por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El tribunal estará presidido por el juez Mario Reynaldi, junto a Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal Gastón Franco Pruzan y su equipo. Las querellas de los familiares están a cargo de las abogadas y abogados que representan a distintos grupos de víctimas.

Publicidad

Entre los testigos citados figuran sonaristas que participaron en la búsqueda, oficiales navales y miembros del alto mando de la Armada. No serán convocados el expresidente Mauricio Macri, su exjefe de Gabinete Marcos Peña ni el exministro de Defensa Oscar Aguad, ya que la fiscalía desistió de citarlos.

Una de las pruebas centrales será el material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por la empresa Ocean Infinity, almacenado en discos rígidos encriptados. También se incorporará documentación confidencial remitida por la Armada Argentina con carácter de secreto militar, que incluye planos y cortes técnicos del submarino.

Publicidad

La definición de que el juicio se realice en Santa Cruz y no en Mar del Plata fue resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la competencia del tribunal santacruceño por haber intervenido desde el inicio de la causa. El fallo no fue unánime y hubo un voto en disidencia que proponía trasladar el proceso a Mar del Plata.

El inicio del debate marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para las 44 víctimas y sus familias, que desde hace más de ocho años reclaman responsabilidades por una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.