Huarpes goleó y el debutante Escobar sorprendió en el cierre de la primera fecha del futsal

El campeonato Apertura de Futsal de Primera A arrancó con todo el vértigo y la intensidad que caracteriza a la disciplina en San Juan. Con la disputa de los últimos encuentros, se cerró la primera fecha, dejando un saldo de marcadores abultados y grandes emociones. Huarpes demostró por qué es uno de los candidatos y Escobar tuvo un debut soñado en la máxima categoría.

El conjunto de Huarpes no tuvo piedad y aplastó a SEC por un contundente 6-1, dejando en claro sus pretensiones para este torneo. Por otro lado, la gran nota de la jornada la dio el debutante Escobar, que en un partidazo vibrante superó a Las Águilas por 7-5, demostrando que está para dar pelea en la elite del futsal sanjuanino.

Publicidad

Los resultados que dejó la fecha

La actividad había comenzado el pasado viernes con una catarata de goles en los distintos escenarios. El partido de la fecha fue la victoria de Alianza sobre Krause por 10-7, en un duelo frenético de ida y vuelta.

En otros encuentros destacados, Unión venció de visitante a Huallilán por 5-2, mientras que La Gloria goleó a Villa Porres por 9-3. Además, Barrios de Pie superó a Barrio Mercedario por 5-2, Barrio CGT se impuso ante Sportivo Desamparados por 4-2 y, finalmente, Defensores Argentinos goleó a Barrio Rivadavia por 4-0.

Publicidad

Con estos resultados, el Apertura de Primera A promete ser un torneo sumamente competitivo y parejo hasta la última fecha.

Tabla de Posiciones - Futsal Primera A