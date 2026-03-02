Un intenso operativo de emergencia se desplegó este domingo en el Dique Punta Negra, luego de que personal de la Dirección de Náutica detectara a un hombre en un sector restringido donde está prohibido permanecer.

El hecho ocurrió durante recorridos preventivos en la zona de miradores. El equipo de guardia de Seguridad Náutica, que patrullaba a bordo de tablas SUP, divisó a un masculino de entre 50 y 60 años en un área no habilitada. De inmediato, se activó el protocolo de emergencia con el objetivo de resguardar su integridad física.

Activación del protocolo y despliegue total

La Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre, a cargo de Jorge Maldonado y dependiente de la Subsecretaría de Alto Rendimiento que conduce Eduardo Cerimedo, coordinó el operativo junto al director Martín Riveros.

El jefe de guardia, Adrián Roldán, y el subjefe Adrián Oliva dispusieron el despliegue total del personal para concretar el rescate de manera segura y organizada. El cuerpo de guardavidas —integrado por Agostina Bustos, María José González, Gonzalo López, Miguel Suárez y Esteban Tejada— trabajó tanto en el agua como en la orilla.

Tras localizar al hombre, procedieron a su inmovilización y contención, priorizando en todo momento su estabilidad y evitando riesgos mayores en una zona donde las condiciones pueden tornarse peligrosas.

Apoyo náutico y coordinación interinstitucional

En paralelo, la encargada de embarcación, Sofía Romero, coordinó el apoyo con la moto de agua y el semirrígido oficial, lo que permitió trasladar al hombre hacia la zona de rampa para facilitar la asistencia sanitaria.

Desde el área de comunicaciones, Victoria Chulia y Matías Cordero gestionaron el alerta y articularon la intervención con efectivos policiales y el servicio de emergencias del departamento Zonda.

El equipo de logística y movilidad, integrado por Gonzalo Vila y Adrián Oliva, trabajó en el despeje de las rutas internas del dique para garantizar el rápido acceso de la ambulancia.

Operativo exitoso y llamado a la prevención

Gracias a la coordinación entre el personal del dique, la Policía y el servicio de emergencias, el procedimiento culminó con éxito. El hombre recibió contención permanente hasta ser derivado a un centro asistencial para su correspondiente evaluación médica.

Desde la Dirección de Náutica recordaron la importancia de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal de seguridad, especialmente en sectores restringidos donde existen riesgos para la integridad física.