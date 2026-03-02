Departamentales > Operativo náutico
Punta Negra: rescatan a un hombre en sector no habilitado
POR REDACCIÓN
Un intenso operativo de emergencia se desplegó este domingo en el Dique Punta Negra, luego de que personal de la Dirección de Náutica detectara a un hombre en un sector restringido donde está prohibido permanecer.
El hecho ocurrió durante recorridos preventivos en la zona de miradores. El equipo de guardia de Seguridad Náutica, que patrullaba a bordo de tablas SUP, divisó a un masculino de entre 50 y 60 años en un área no habilitada. De inmediato, se activó el protocolo de emergencia con el objetivo de resguardar su integridad física.
Activación del protocolo y despliegue total
La Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre, a cargo de Jorge Maldonado y dependiente de la Subsecretaría de Alto Rendimiento que conduce Eduardo Cerimedo, coordinó el operativo junto al director Martín Riveros.
El jefe de guardia, Adrián Roldán, y el subjefe Adrián Oliva dispusieron el despliegue total del personal para concretar el rescate de manera segura y organizada. El cuerpo de guardavidas —integrado por Agostina Bustos, María José González, Gonzalo López, Miguel Suárez y Esteban Tejada— trabajó tanto en el agua como en la orilla.
Tras localizar al hombre, procedieron a su inmovilización y contención, priorizando en todo momento su estabilidad y evitando riesgos mayores en una zona donde las condiciones pueden tornarse peligrosas.
Apoyo náutico y coordinación interinstitucional
En paralelo, la encargada de embarcación, Sofía Romero, coordinó el apoyo con la moto de agua y el semirrígido oficial, lo que permitió trasladar al hombre hacia la zona de rampa para facilitar la asistencia sanitaria.
Desde el área de comunicaciones, Victoria Chulia y Matías Cordero gestionaron el alerta y articularon la intervención con efectivos policiales y el servicio de emergencias del departamento Zonda.
El equipo de logística y movilidad, integrado por Gonzalo Vila y Adrián Oliva, trabajó en el despeje de las rutas internas del dique para garantizar el rápido acceso de la ambulancia.
Operativo exitoso y llamado a la prevención
Gracias a la coordinación entre el personal del dique, la Policía y el servicio de emergencias, el procedimiento culminó con éxito. El hombre recibió contención permanente hasta ser derivado a un centro asistencial para su correspondiente evaluación médica.
Desde la Dirección de Náutica recordaron la importancia de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal de seguridad, especialmente en sectores restringidos donde existen riesgos para la integridad física.