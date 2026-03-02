El conflicto bélico en Medio Oriente alcanzó un punto de no retorno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una escalofriante advertencia este lunes al asegurar que su ejército está "destrozando" a Irán, pero que lo peor está por venir. "La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar", sentenció en una entrevista con CNN, intensificando la presión sobre el régimen persa.

Trump fundamentó la agresiva campaña militar alegando que Irán buscaba fabricar un arma nuclear. "Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos", justificó el mandatario, minimizando las consecuencias de los ataques. Además, minimizó la duración esperada del conflicto: "No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas y vamos un poco adelantados".

En un movimiento que aumenta drásticamente el riesgo de una guerra a escala global, el líder estadounidense no descartó enviar tropas terrestres a Teherán "si fueran necesarias". A su vez, reveló con sorpresa la agresiva participación de países árabes aliados —como Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos— en los ataques contra Irán.

La situación en la región es crítica, y Trump advirtió a los ciudadanos iraníes que "no es seguro estar afuera", pronosticando que el escenario de violencia se recrudecerá en las próximas horas. "Tienen que entender que vivieron bajo esa nube oscura durante años. Por eso nunca pudieron tener paz”, concluyó, ratificando una campaña a largo plazo para eliminar la amenaza iraní.