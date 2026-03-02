El astro rosarino Lionel Messi volvió a marcar la diferencia en la victoria del Inter Miami CF por 4-2 ante Orlando City SC, en una nueva edición del Clásico del Sol. El capitán argentino anotó dos goles, uno de ellos de tiro libre, y fue determinante para que el equipo dirigido por Javier Mascherano se quedara con el duelo.

A los 89 minutos, el ocho veces ganador del Balón de Oro se hizo cargo de un tiro libre al borde del área y sacó un zurdazo preciso que se clavó en el ángulo inferior izquierdo del arquero. Con ese tanto, alcanzó los 70 goles de tiro libre en su carrera profesional.

Publicidad

De esta manera, Messi escaló al cuarto lugar en la tabla histórica de máximos anotadores por esa vía y dejó atrás al brasileño Marcos Assunção, quien suma 69 conquistas. El próximo objetivo en la lista es Juninho Pernambucano, histórico especialista del Olympique de Lyon, que acumula 72 goles.

Por encima de ellos aparecen Roberto Dinamite con 75 tantos y el máximo anotador histórico en tiros libres, Marcelinho Carioca, con 78. El brasileño construyó su marca a lo largo de su carrera en clubes de su país, Europa, Japón y Arabia Saudita.

Publicidad

El top 10 de máximos anotadores de tiro libre lo completan nombres ilustres como Zico (68), Siniša Mihajlović (67), Pierre van Hooijdonk (65), Jorge Aravena (65) y Cristiano Ronaldo (63).

Con 70 goles y todavía en actividad, Messi sigue ampliando su legado y ahora va por un nuevo récord que lo puede convertir en el mejor ejecutor de tiros libres de todos los tiempos.