La madre del sanjuanino Manu Armoa pide salir de EAU por el conflicto en Medio Oriente

La tensión bélica en Medio Oriente golpea de cerca al deporte sanjuanino. Carla Morel, madre del reconocido voleibolista sanjuanino Manu Armoa, quien actualmente se desempeña en el club Al Jazira de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), expresó su profundo temor y angustia ante la escalada del conflicto con Irán. A través de sus redes sociales, Morel lanzó un desesperado pedido de ayuda, describiendo una situación insostenible y de alto riesgo para su familia.

"Estamos mal, hoy pasó un caza, anteayer muchos misiles.. quiero que podamos volver pero estamos atrapados, y muy cerquita de Irán...", expuso Morel en sus redes sociales, evidenciando el terror que vive la familia en el país árabe. La cercanía geográfica con el epicentro del conflicto transforma la cotidianidad en una pesadilla constante, donde el ruido de aviones militares y el temor a ataques es una constante que no les permite descansar.

Publicidad

El relato de Carla Morel pone de manifiesto la sensación de indefensión que sienten. Además, cuestionó la reacción local ante la crisis: "Aquí hay mucha pasividad, no ven el peligro que yo advierto", detalló, marcando un contraste entre su percepción del riesgo y la aparente normalidad en la que vive parte de la población en EAU.

"Estoy muy nerviosa. Lo único que quiero es volver. Manu también, hasta que vuelva la paz", concluyó la madre del deportista, dejando en claro que la prioridad absoluta es retornar a la Argentina para salvaguardar la integridad física de toda la familia, aguardando que las gestiones permitan una salida segura de la zona de conflicto.