Barras de Independiente Rivadavia amenazaron al plantel en la práctica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tres integrantes de la barra brava de Independiente Rivadavia Mendoza se metieron hoy dentro del campo de juego donde entrenaba el primer equipo, al punto que amenazaron e intentaron golpear al DT Luciano Theiler, quien fue protegido por sus propios jugadores.



Los caracterizados individuos juntaron al plantel en el área de la tribuna Popular local, sector Sur, (algunos acompañados con familiares e hijos) y amedrentaron



a los futbolistas, interumpiendo la práctica habitual del viernes, de cara al próximo encuentro que disputará el domingo a las 18.30, en su estadio ante Agropecuario de Carlos Casares por la 10ma. fecha de la zona 1 de la Primera Nacional.



El violento episodio ocurrió justo en momentos en que la seguridad privada del estadio Bautista Gargantini no se encontraba en sus puestos de trabajo.



"Si no ganan éste domingo se pudre todo", fue una de las consignas del grupo, según reprodujo el portal Los Andes.



Los barras irrumpieron cuando los jugadores estaban realizando trabajos tácticos y de pelota parada. Hablaron con el DT Theiler y le solicitaron que "enderece el barco o dé un paso al costado". Si bien no hubo violencia física, las amenazas solicitaban "resultados inmediatos".



Tras éste 'apriete', los hinchas finalizaron su inesperada visita y se retiraron del club, luego la práctica siguió unos minutos más. El entrenador dio la orden de finalizar la misma.



Los jugadores se retiraron después del club sin problemas, y ninguno se refirió al hecho, ni a las amenazas recibidas.



Independiente Rivadavia está posicionado en el 11mo. escalón de la zona 1 con 10 puntos, producto de 3 triunfos, un empate y 5 derrotas.