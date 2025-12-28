Un operativo policial realizado este sábado alrededor de las 15.30 terminó con la detención de un joven en el barrio Bermejo, acusado de robar elementos de un departamento ubicado en la intersección de calles Colón y Juan José Bustos.

El procedimiento se inició luego de que Darío Orlando Allende, propietario del inmueble, denunciara nuevos faltantes en su vivienda, señalando que su inquilino ya había radicado una denuncia previa por el mismo hecho. El damnificado indicó además que sabía dónde se encontraban los objetos sustraídos, lo que permitió a la Policía avanzar rápidamente con la investigación.

Con esa información, los efectivos se trasladaron hasta un domicilio del barrio Bermejo, donde sorprendieron a Matías López, de 25 años, justo en el momento en que se encontraba entregando los elementos robados.

Al advertir la presencia policial, el joven se alteró y comenzó a arrojar piedras, generando una situación de tensión en el lugar. Ante esta reacción, los uniformados procedieron a su aprehensión inmediata y posterior traslado a sede policial.

El detenido, domiciliado a pocas cuadras del lugar del hecho, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención de los fiscales Gálvez y García Castrillón, quienes dispusieron las medidas correspondientes para continuar con la investigación.

Gracias al operativo, la Policía logró recuperar los efectos robados, que serán restituidos a su propietario, mientras la causa avanza en el ámbito judicial.