Encontraron el cuerpo de la nena que fue arrastrada por el temporal en Paraná
Tras 48 horas de intensa búsqueda, este sábado por la mañana fue hallado el cuerpo de Kiara Barrios, la nena de 10 años que había desaparecido junto a su madre durante el fuerte temporal que azotó la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
La tragedia se desató el jueves a la madrugada, cuando el desborde del Arroyo Colorado arrasó con la vivienda familiar. Las precipitaciones superaron los 120 milímetros y el caudal del arroyo creció más de dos metros en pocas horas, provocando una violenta correntada que sorprendió a la familia mientras se encontraba en el interior de la casa.
El hallazgo se produjo cerca de las 10 de la mañana, cuando el agua comenzó a bajar y permitió intensificar los rastrillajes en una zona cubierta de barro, ramas y escombros. Del operativo participaron bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y vecinos voluntarios que colaboraron de manera incansable.
La madre de la menor, Patricia Mena, de 32 años, también había sido reportada como desaparecida y fue encontrada sin vida el viernes. En tanto, el padre logró ser rescatado con vida a pocos metros del lugar y otros dos hijos de la pareja sobrevivieron a la tragedia.
El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad, que siguió minuto a minuto el operativo de búsqueda y acompañó a la familia en medio del dolor por la pérdida.