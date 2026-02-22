Tras 48 horas de intensa búsqueda, este sábado por la mañana fue hallado el cuerpo de Kiara Barrios, la nena de 10 años que había desaparecido junto a su madre durante el fuerte temporal que azotó la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

La tragedia se desató el jueves a la madrugada, cuando el desborde del Arroyo Colorado arrasó con la vivienda familiar. Las precipitaciones superaron los 120 milímetros y el caudal del arroyo creció más de dos metros en pocas horas, provocando una violenta correntada que sorprendió a la familia mientras se encontraba en el interior de la casa.

El hallazgo se produjo cerca de las 10 de la mañana, cuando el agua comenzó a bajar y permitió intensificar los rastrillajes en una zona cubierta de barro, ramas y escombros. Del operativo participaron bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y vecinos voluntarios que colaboraron de manera incansable.

La madre de la menor, Patricia Mena, de 32 años, también había sido reportada como desaparecida y fue encontrada sin vida el viernes. En tanto, el padre logró ser rescatado con vida a pocos metros del lugar y otros dos hijos de la pareja sobrevivieron a la tragedia.

El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad, que siguió minuto a minuto el operativo de búsqueda y acompañó a la familia en medio del dolor por la pérdida.