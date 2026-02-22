El estreno de la nueva temporada de la Major League Soccer dejó una imagen poco habitual en Lionel Messi. El capitán de Inter Miami CF terminó visiblemente molesto luego de la caída 3-0 frente a Los Angeles FC y protagonizó un tenso episodio con el árbitro del encuentro.

Según mostró un video difundido por ESPN, el rosarino intentó dirigirse al vestuario arbitral tras el pitazo final en el Coliseo de Los Ángeles, luego de un cruce con el canadiense Pierre-Luc Laziere, encargado de impartir justicia. La reacción del número 10 evidenció su disconformidad con varias decisiones tomadas a lo largo del partido.

Publicidad

En las imágenes también se observa cómo Luis Suárez interceptó a Messi en el ingreso a la zona restringida y lo contuvo para evitar que la situación pasara a mayores. El delantero uruguayo lo tomó del brazo y lo guió hacia el vestuario visitante, mientras el capitán mantenía gestos de evidente fastidio.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo dirigido por Javier Mascherano sufrió un duro golpe en su presentación oficial de la temporada. El conjunto angelino, conducido por Steve Cherundolo, se impuso con goles de David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz, consolidando una racha perfecta en debuts ligueros.

Publicidad

El encuentro, disputado en el Los Angeles Memorial Coliseum, también contó con presencia argentina en el once inicial del Inter, con Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti y Germán Berterame acompañando a Messi. Sin embargo, el foco quedó puesto en la reacción del capitán, cuya bronca rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.