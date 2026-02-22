Un impactante siniestro vial se registró este sábado por la tarde en el departamento Rawson. Un auto volcó y terminó dentro de un desagüe.

El hecho ocurrió en la intersección de calle López y Planes, entre calles 6 y 7, según informaron fuentes de Bomberos a DIARIO HUARPE. Por causas que aún no fueron precisadas, el conductor perdió el control del vehículo y el rodado terminó fuera de la calzada.

Publicidad

El automóvil involucrado es un Fiat rojo, que quedó parcialmente dentro del canal tras el vuelco, generando preocupación en la zona.

Personal de Bomberos intervino rápidamente para asistir a los damnificados y asegurar el área. Si bien no se brindaron mayores detalles sobre la mecánica del siniestro, se confirmó que no hubo que lamentar víctimas fatales.

Publicidad

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para determinar cómo se produjo el accidente.