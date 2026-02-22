El Torneo Apertura “Daniel Archilla” de la Liga Sanjuanina de Fútbol tendrá este domingo la continuidad de la tercera fecha. La programación está cargada de partidos que prometen mover la tabla y encender la ilusión de los equipos protagonistas.

El encuentro más esperado de la jornada será el que animarán Unión de Villa Krause y Sportivo Peñarol, desde las 19:30 en el 12 de Octubre, bajo el arbitraje de Martín Riveros. El cruce aparece como el plato fuerte del domingo, con dos históricos que buscarán sumar tres puntos claves para no perder terreno en el campeonato.

La actividad comenzará a las 17:30 con cuatro compromisos en simultáneo. Atenas de Pocito será local ante Carpintería con arbitraje de Ignacio Aurtenechea, mientras que 9 de Julio recibirá a Atlético de la Juventud Alianza, encuentro que será controlado por Federico Quiroga. En tanto, Defensores de Argentinos enfrentará a Minero en cancha de Peñarol con Rubén Riveros como juez principal, y Juventud Zondina hará lo propio frente a Sportivo Rivadavia con el arbitraje de Marcelo Cruz.

La tercera jornada se puso en marcha el sábado con cuatro partidos que dejaron resultados contundentes. Colón Junior goleó 4-0 a Villa Ibáñez, mientras que San Lorenzo de Ullum y Sportivo Desamparados igualaron sin goles. Además, López Peláez superó 3-0 a Trinidad y Marquesado venció 2-1 a Sarmiento.

Con este panorama, el domingo promete emociones fuertes en distintas canchas de la provincia y una nueva oportunidad para que los equipos se afiancen en la lucha por el Apertura.