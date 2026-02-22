Las principales empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados que en marzo aplicarán incrementos en las cuotas de sus planes de salud que llegarán hasta el 3,2%. Los nuevos valores ya fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud y, en varios casos, superan la inflación de enero informada por el INDEC, que fue del 2,9%.

Los ajustes responden al nuevo esquema de actualización de precios que comenzó a regir este mes. Además de la suba en las cuotas mensuales, algunos planes también registrarán incrementos en los copagos y otros ítems vinculados a la cobertura médica.

Entre las firmas que confirmaron aumentos del 2,9%, en línea con la inflación, se encuentran Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé y Omint.

En tanto, Avalian aplicará una suba mayor que alcanzará el 3,20%, mientras que OSDE ajustará sus aranceles entre 2,4% y 2,9%, según el plan contratado. En algunos casos, la actualización también impactará en los valores de los copagos.

Las compañías justificaron las subas en el sostenido aumento de los costos operativos del sistema de salud, que incluyen insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados. En términos interanuales, las cuotas de la medicina privada acumulan incrementos promedio superiores al 28% en el país.

El nuevo ajuste se da en un contexto de advertencias dentro del sector. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina alertaron sobre posibles riesgos de desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan pagos atrasados de obras sociales y prepagas, lo que suma presión a un sistema que atraviesa tensiones financieras.