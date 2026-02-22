River Plate visitará este domingo a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani, por la sexta fecha del Torneo Apertura, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

El Millonario necesita volver a la senda del triunfo en el campeonato local. En sus últimas presentaciones alternó resultados y llega con la obligación de sumar tras los tropiezos frente a Tigre y Argentinos Juniors. El equipo conducido por Marcelo Gallardo contará con los regresos de Franco Armani y Sebastián Driussi, quienes superaron distintas lesiones y vuelven a integrar la lista de convocados, aunque aún resta definir si serán titulares.

Enfrente estará un Vélez sólido y protagonista. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto es uno de los invictos del certamen y busca consolidarse en la parte alta de la zona A, donde Estudiantes de La Plata lo supera por apenas un punto. El Fortín acumula triunfos ante Instituto, Talleres y Boca, además de empates frente a Independiente y Defensa y Justicia.

En cuanto a las probables formaciones, Vélez podría alinear a Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada y Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón.

River, por su parte, formaría con Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto.

Con dos planteles de jerarquía y aspiraciones de campeonato, el cruce en Liniers promete intensidad y puede marcar un punto de inflexión en la lucha por la cima.