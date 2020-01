BCRA estableció que las tarjetas de pago deberán tener el dinero en el país y en cuenta a la vista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Banco Central estableció hoy que las empresas titulares de tarjetas de pago deberán tener el dinero de sus clientes en cuentas a la vista, en pesos, y en entidades del país, como una forma de lograr mayor transparencia al sector y protección a los usuarios.



Así lo estableció la entidad monetaria a través de la Comunicación A 6859, dada a conocer esta tarde, en la que recalcó que estas disposiciones apuntan a ordenar "el funcionamiento de las cuentas de pago ofrecidas por los Proveedores de Servicios de Pago (PSP)”.



Este tipo de operatoria es brindada por las empresas fintech, que ofrecen productos y servicios financieros de manera tecnológica.



Una de las medidas dispuestas hoy “consiste en que los fondos de los clientes acreditados en cuentas de pago ofrecidas por los PSP deberán encontrarse en cuentas a la vista, en pesos, en entidades financieras del país”, precisó el BCRA en un comunicado.



Además “en todo momento” esos fondos deberán estar disponibles “con carácter inmediato ante su requerimiento, por un monto al menos equivalente al que fue acreditado en la cuenta de pago”, agregó la entidad.



Según el Central, estas medidas le otorgarán "mayor transparencia al sistema e incrementan la protección a los usuarios financieros”.



“Argentina da un paso inicial valioso para la regulación de los PSP para alinearse con otros países de la región y de Europa que ya cuentan con un marco normativo para los prestadores de servicio de pago (PSP)”, recalcó la entidad que conduce Miguel Pesce.



Sin perjuicio de ello, “los PSP podrán, a pedido de sus clientes, aplicar los saldos de las cuentas de pago en fondos comunes de dinero y se requerirá al PSP que los saldos invertidos se informen de manera separada del resto”.



Estas disposiciones deberán estar implementadas, “como máximo, el 31 de enero de 2020”, emplazó el BCRA.



Esta medida tiende a poner en igualdad de condiciones a las empresas tecnológicas de pago, conocidas como fintech, con los bancos que consideraban una competencia desigual, ya que estas nuevas compañías no tenían que tener fondos inmovilizados para respaldar sus operaciones y señalaban que no prestaban el dinero de sus clientes, como lo hacen los bancos, sino que lo hacían con sus propias tenencias.



Durante el gobierno de Mauricio Macri, en el BCRA rigió el principio de que quienes prestaban fondos propios, como suelen hacer las fintech, no intermediaban y, por tanto, no estaban sujetos a la regulación del BCRA y a sus costos.