El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó un nuevo programa de compra de reservas que comenzará a implementarse a partir del 1° de enero de 2026. Este plan forma parte de una estrategia más amplia de remonetización de la economía anunciada recientemente.

La autoridad monetaria, bajo la conducción de Santiago Bausili, proyecta acumular entre US$10.000 millones y US$17.000 millones durante el próximo año, dependiendo de la evolución de la demanda monetaria y la oferta de divisas provenientes de la balanza de pagos.

Actualmente, la base monetaria se encuentra en un nivel equivalente al 4,2% del Producto Bruto Interno (PBI), y se espera que para diciembre de 2026 alcance el 4,8% del PBI. Según el comunicado oficial, la compra de hasta US$10.000 millones podría abastecer este aumento, sujeto a la disponibilidad de flujos de divisas.

En un escenario más optimista, si la demanda adicional de dinero crece un 1% del PBI, el BCRA podría ampliar las compras hasta US$17.000 millones sin generar presiones inflacionarias, afirmó el organismo.

El plan contempla que el monto diario de acumulación de reservas se mantendrá alineado con una participación del 5% del volumen total operado en el mercado cambiario. Basándose en la volatilidad observada en las últimas semanas, estas compras diarias podrían variar entre US$10 millones y US$30 millones.

Además, el Banco Central no descarta realizar "compras en bloque", operaciones bilaterales que generalmente se efectúan con grandes actores del mercado, como bancos, para agilizar la acumulación de reservas.

Paralelamente a este anuncio, se confirmó que las bandas cambiarias serán ajustadas por inflación a partir de 2026, lo que implica una actualización en los límites dentro de los cuales puede fluctuar el tipo de cambio oficial.

Tras los anuncios, los dólares financieros registraron un aumento de hasta un 1,2%, mientras que el dólar blue mostró variaciones en su cotización, reflejando la expectativa del mercado ante las nuevas medidas.