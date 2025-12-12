Becas Progresar de diciembre: cuándo y cómo cobrar el 20% retenido

La Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano definieron el cronograma de pago de las Becas Progresar para diciembre de 2025, el cual liquida la cuota correspondiente a noviembre bajo el sistema de pago a mes vencido. El desembolso, que se mantiene en $35.000 mensuales, será realizado por la Anses y depende de la terminación del DNI del beneficiario.

El programa aplica una retención del 20% sobre el monto para los estudiantes de niveles obligatorio y superior durante el primer año. Sin embargo, esta suma retenida se habilitará a fines de año si el beneficiario cumple con todas las exigencias académicas y ha realizado las certificaciones escolares establecidas.

Para recuperar ese 20%, es esencial haber completado la verificación anual de las certificaciones, que se divide en tres etapas: marzo a junio, julio a octubre, y el período final de noviembre a diciembre. La escuela debe validar la condición de alumno regular de manera digital, o el estudiante tiene la opción de completar y entregar el Formulario PS.2.68 a través de Mi Anses o solicitando un turno previo. Una vez que estas validaciones son aprobadas, Anses deposita automáticamente el monto retenido en la misma cuenta donde se cobra la beca.

Es crucial que cada estudiante revise con su institución si todas las validaciones fueron cargadas en tiempo y forma, ya que algunas líneas del programa exigen la aprobación de asignaturas o la participación en cursos complementarios.

Las fechas de pago organizadas por Anses inician de la siguiente manera:

Lunes 15: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 16: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 17: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 18: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 19: DNI terminados en 8 y 9.

Se ha aclarado que no todos los beneficiarios recibirán el depósito en diciembre, ya que aquellos que ya hayan cobrado la totalidad de las cuotas correspondientes al ciclo 2025 no tendrán un pago asignado este mes. Los estudiantes adjudicados en la primera convocatoria acceden a 12 cuotas anuales, mientras que quienes ingresaron en la segunda convocatoria acceden a 6 cuotas, bajo el mismo esquema de distribución.