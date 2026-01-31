El viernes por la noche, San Juan fue sorprendida por un intenso temporal que combinó lluvia abundante, granizo y ráfagas de viento, afectando a varios departamentos de la provincia. La tormenta comenzó pasadas las 21 horas y se extendió rápidamente por distintas localidades.

Entre los departamentos afectados por el granizo se encuentra Pocito. En la zona del Abanico se registró caída de piedra durante varios minutos, lo que generó preocupación entre los vecinos y provocó daños menores en techos y vehículos.

En Caucete, especialmente en la localidad de Bermejo, el granizo y las ráfagas de viento provocaron daños menores en viviendas y dejaron calles parcialmente bloqueadas por ramas y escombros. Los vecinos coincidieron en que, aunque breve, el temporal fue de gran intensidad.

Otros puntos de la provincia también registraron los efectos del fenómeno. En Chimbas, la zona de Las Chacritas sufrió caída de granizo, mientras que en 9 de Julio la precipitación fue intensa pero sin reportes de daños significativos. Médano de Oro también sintió la fuerza de la lluvia y el viento.

El episodio meteorológico evidenció la potencia de los cambios climáticos durante el verano en la provincia y la importancia de extremar precauciones ante tormentas repentinas, que pueden presentarse con gran intensidad y dejar consecuencias en viviendas y calles.