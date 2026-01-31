Las lluvias intensas de los últimos días en San Juan generaron crecientes que impactaron con mayor fuerza en Zonda, Ullum, Iglesia y Rivadavia, donde se registraron viviendas inundadas y evacuaciones. Ante la situación, un especialista brindó precisiones sobre las causas del fenómeno y las medidas necesarias para reducir su impacto.

Según explicó el biólogo Daniel Flores, docente de la Universidad Nacional de San Juan e investigador del Conicet, el foco del problema estuvo en la cuenca del río Seco de la Ciénaga, un sistema de aproximadamente 670 kilómetros cuadrados que drena su caudal hacia el sector del Puente Blanco, donde se concentraron los mayores daños. “El daño fue grande, pero la dinámica de las precipitaciones y del flujo no nos sorprende”, señaló.

Flores indicó que existen registros de crecientes similares ocurridas en 2007, aunque en esta ocasión el impacto fue mayor por la forma en que el caudal llegó concentrado a sectores puntuales. Uno de los factores determinantes fue la modificación del cauce del río en zonas cercanas al Puente Blanco. “El río pasó de tener sectores de casi un kilómetro de ancho a circular por apenas 20 o 30 metros. Esa reducción de la sección hace que la energía sea mucho mayor y, en las curvas, el flujo siga de largo”, explicó.

Por la creciente, casas y restaurantes de la localidad sufrieron inundaciones.(Foto: DIARIO HUARPE/Archivo)

El especialista remarcó que estas alteraciones no fueron naturales, sino producto de intervenciones humanas. “Son modificaciones antrópicas. A unos cinco kilómetros al sur del Puente Blanco hay un gavión que divide el río en dos brazos. El brazo oeste gira casi 90 grados antes de llegar a los cultivos, y con la cantidad de agua y sedimentos que bajaron, el flujo avanzó con mucha más energía”, detalló.

En ese contexto, Flores aclaró que el cauce perdió su dinámica natural. “En su diseño original el río es dendrítico, se abre en varios canales y divide la energía. Pero ahora se comporta como un canal único, concentra el caudal y eso fue lo que generó los mayores daños en el oeste de Zonda”, afirmó.

Por último, el investigador se refirió a la gran cantidad de barro que acompañó la creciente. “Vivimos en una zona árida, con poca vegetación y suelos muy sueltos. El agua incorpora sedimentos y eso hace que se transforme en barro, lo que aumenta el impacto sobre viviendas, cultivos y arbolado”, concluyó.

Soluciones

En cuanto a las soluciones, Flores distinguió entre acciones inmediatas y medidas a largo plazo. “Ahora se están rearmando las barreras para que, si hay un próximo evento, no suframos daños otra vez”, indicó. Sin embargo, advirtió que eso no alcanza por sí solo.

“La solución de fondo es revegetar la cuenca con especies nativas”, afirmó. Según detalló, la incorporación de pastos, arbustos y árboles como el algarrobo permitiría retener sedimentos, aumentar la infiltración y reducir la velocidad del agua. “Eso ayuda a que el agua no baje tan rápido”, remarcó.

Respecto a los tiempos, el especialista fue claro: “Estamos hablando de una solución que lleva años. Para que empiece a funcionar, mínimo dos años”. No obstante, subrayó que estas medidas deben acompañar a las obras hidráulicas que ya se están ejecutando.

Flores también advirtió sobre el impacto en viviendas y el ordenamiento territorial. “El problema grande es que hay casas construidas en zonas donde sabemos que puede pasar esto”, sostuvo.

Finalmente, destacó que la clave está en el trabajo conjunto. “La solución es trabajar en conjunto: Hidráulica, Gobierno de San Juan y especialistas. Unir fuerzas y planificar”, concluyó.