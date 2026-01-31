Por la noche del viernes, el Centro Cultural Conte Grand fue el espacio que tuvo lugar el nacimiento de la primera liga de batallas escritas. Con el título de “Pluma Ninja: el comienzo”, jóvenes de diversas edades y orígenes barriales de la provincia, se concentraron con la idea de reconocerse a sí mismos, reafirmar una identidad propia y afianzar una comunidad entre iguales.

Zika dando su discurso ante las linternas de los celulares.

Esta liga, organizada por Fico y Pelin APC, dos referentes ya reconocidos en el ámbito del hip hop y la cultura urbana sanjuanina, está concebida para dar visibilidad a voces emergentes y construir nuevas promesas dentro del freestyle.

Sin embargo, a diferencia del formato tradicional, “las batallas de gallos” en las cuales los duelos tienen como elemento central la improvisación al momento de hacer las rimas, esta vez se hizo de manera pautada. Las competencias residen en “batallas escritas”, en el que las rimas se preparan de manera previa.

Los “battlecats” (término que viene de Estados Unidos para denominar a los retadores) trabajan sus textos con varios días de anticipación y la clave es saber memorizarlos y además, interpretarlos a capela, poniendo el acento en la estructura lírica, el ingenio, los juegos de palabras y el uso expresivo de la voz. Con esta lógica, en la jornada pudo observarse en la práctica cómo quedó este formato plasmado en el escenario.

Los enfrentamientos que se dieron entre los participantes, les dio un carácter más expresivo, jugando con personajes, ideas, relatos, chistes y hasta cuentos. Como así también, la libertad de poder desarrollar cierto elemento dramático a sus discursos. Por eso el reto fue más que nada, saber brindar una sólida performance defendiendo sus conceptos y rimas. Sin embargo, otra variante que se implementó a lo ya conocido es que no hay jurado, sino que los duelos son dirimidos ante la mirada y percepción del público. Mientras salían las rimas más potentes y contundentes, cada reacción, gesto o grito de guerra de los espectadores resultaba determinante para el combate.

Sly desató todas sus emociones y palabras al momento de interpretar sus rimas.

Y otro dato curioso, fue que cada batalla no tuvo premios o distinciones, las competencias fungían más como demostraciones que una lucha por puntos o medallas.

El abrazo entre los rivales, el espíritu de amistad y respeto es lo que primó en este evento.

DIARIO HUARPE presenció este evento y fue testigo del duelo entre Sly (Tobias Ruarte) de Chimbas y Sika (Ezequiel Morilla) de Valle Fértil. Tobias prevaleció en el contrapunto y después de un intenso cruce de palabras, relató su experiencia personal al poner mente, cuerpo y corazón entregado a la cultura del hip hop.



- ¿Qué se pone en juego al momento de hacer una batalla escrita?

- En parte es como más estructurado digamos, pero básicamente, se pone en juego todo lo que uno es. Sea el respeto con uno mismo y con el otro, cosas de la vida privada. Cuando te toca un rival, algunos pueden jugar limpio, otros pueden jugar más sucio e inventarte cosas para provocar, pero la cuestión pasa por expresar lo que queremos

- ¿Cuánto influye las emociones y el pensamiento para saber qué tiene que decir y cómo manifestarlo?

- Es bastante complicado porque, si te gusta lo que haces, lo vas a dar todo. Pero el componente psicológico de saber qué te pueden tirar, también está presente. Las cosas que pueden inventar de vos, la ansiedad que hay que saber manejar en una batalla. Uno debe saber cómo controlar. Es un contrato silencioso digamos, que firmás como competidor con el otro.

Fico, junto a Pelin APC, quienes gestionaron la primera edición de la liga.

Por su parte Fico (Brian Rodríguez) contó cómo se fue gestando este evento desde su concepción.“Se trata de una liga de batallas escritas, donde los chicos disponen de tres meses para escribir sus cartas. Vienen, se enfrentan y dicen lo que quieren decir, es totalmente libre lo que quieren expresar”, comentó. “La ventaja de acá es cada competidor si hace bien su trabajo, estará visible para muchas otras ligas del país a que participe. Eso ya es un salto muy grande. Cada vez que vayan animándose a mostrar y quiera competir, no habrá un jurado que denomine un ganador, sino que queda a criterio de la gente”.

Por el momento, para la primera fecha participaron unos 12 “battlecats” en los duelos ante aproximadamente unos 90 espectadores. Para las próximas fechas a confirmar en la liga “Pluma Ninja”, se ampliará la instancia de inscripción con el fin que sumen más participantes.