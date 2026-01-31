Este viernes 30 de enero finalizaron las Colonias de Verano 2026 en San Juan, con una gran participación de adultos mayores de toda la provincia en actividades recreativas, deportivas y de integración durante todo el mes. DIARIO HUARPE presenció el cierre y recogió las impresiones de los participantes, destacando la alegría, la diversión y el compañerismo que marcaron el final de esta edición.

Un hombre, con pintura y brillo en el rostro y cintas coloridas, destacó la diversión durante las actividades: “Hemos bailado, disfrutado la pileta, comido muy bien… Mira cómo tengo la transpiración de tanto baile, porque todas las chicas quieren bailar conmigo. Sí, yo bailo de todo, toda la cumbia. Le doy de todo lo de TikTok”, contó entre risas.

Su compañera agregó: “Lo acompaño. Disfruta mucho la colonia. Es la primera vez que venimos y ha sido una satisfacción enorme compartir con tanta gente hermosa”.

Otra participante resaltó los beneficios emocionales de las colonias: “Es algo maravilloso. Te rejuvenece el alma, haces nuevas amistades", contó. En cuanto a su actividad favorita fue clara: "La bailoterapia porque cuando estoy triste, me levanta el ánimo".

María Angélica, de 87 años, irradiaba energía mientras bailaba y cantaba: “Siempre vengo a la colonia. Por eso me siento tan joven y activa. Bailo, bailo, canto… esta colonia me llena de alegría”.

Roberto, con un look totalmente pink contó que ya participó por segunda vez y destacó la importancia de las colonias para la salud: “Sirve para desarrollar bien el cerebro, mponos hace muy bien y también podemos hacer nuevas amistades. Todos los días se disfrutan”.

El cierre de las Colonias de Verano 2026 dejó un saldo de diversión, integración y bienestar, consolidando este espacio como un referente para adultos mayores en la provincia de San Juan.