San Juan se prepara para recibir la edición 2025 del Foro Nacional de Turismo, un encuentro clave que reunirá a referentes del sector público, privado y académico de todo el país que tendrá como eje los Destinos Turísticos Inteligentes. Según la secretaria de Turismo de la provincia, Belén Barboza, se espera la presencia de ministros de todas las provincias y del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli.

“Estamos con mucha expectativa, habrá speakers internacionales, talleres de trabajo y ya tenemos más de 1000 inscriptos. Estamos a poco de cerrar las inscripciones, así que invitamos a todos a participar e inscribirse”, indicó Barboza, quien destacó que el foro se centrará en “destinos inteligentes”, un área en la que San Juan aún tiene margen de crecimiento.

Barboza explicó que el concepto de turismo inteligente implica aplicar tecnología al sector: “Todo hoy pasa por un botón, por un código QR, y nosotros recién estamos empezando. Necesitamos despertar en esto; sería lo ideal”. Por eso, los organizadores convocaron a municipios y referentes turísticos para intercambiar experiencias con especialistas internacionales, con el objetivo de detectar mejoras necesarias y potenciar el desarrollo turístico de la provincia.

Publicidad

Durante dos jornadas, los participantes podrán asistir a charlas magistrales, paneles temáticos, talleres participativos y espacios de vinculación, con el objetivo de generar una agenda común que transforme el turismo argentino mediante innovación, tecnología, sostenibilidad y gobernanza participativa.

El eje central de esta edición serán los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), un modelo de gestión que busca hacer los destinos más sostenibles, inclusivos y competitivos. Este enfoque, ya implementado en países como Brasil, México y Colombia, apunta a optimizar la experiencia del visitante, mejorar la eficiencia de los destinos y generar beneficios concretos para las comunidades locales.

Publicidad

Los principales ejes temáticos