Un grave siniestro vial en la provincia de San Luis, dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas, un abuelo y su nieto. El lamentable suceso ocurrió cuando la familia volvía de presenciar el partido de River Plate en Mendoza por la Copa Argentina. El automóvil en el que viajaban colisionó con la parte posterior de un camión. Por su parte, el conductor del rodado menor, padre del niño e hijo del adulto mayor, resultó con lesiones graves y fue hospitalizado de inmediato.

El suceso se produjo en la madrugada de este viernes, alrededor de las 3 de la mañana, cuando un vehículo Mercedes Benz impactó contra un camión Chevrolet que circulaba en la misma dirección. En el auto viajaban Carlos Enrique Luna, de 64 años, y su nieto, Juan Ignacio Luna, de 12, ambos con domicilio en San Luis. Los dos perdieron la vida en el lugar del accidente, según confirmó el personal médico que arribó al sitio.

Publicidad

El conductor del coche, Juan Manuel Luna, de 37 años, hijo de Carlos y padre de Juan Ignacio, fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la provincia puntana con politraumatismos y un fuerte golpe en la cabeza. Los fallecidos regresaban a su hogar tras asistir al partido de River Plate contra Unión de Santa Fe. Los ocupantes del otro vehículo involucrado, el chofer y su acompañante, resultaron ilesos. Se les realizó la prueba de alcoholemia al conductor del camión, que arrojó resultado negativo. Las causas del choque están siendo investigadas por las autoridades pertinentes.