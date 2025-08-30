En el barrio Lagares, en Rawson, la Unidad Operativa El Medanito llevó adelante un procedimiento luego de recibir la denuncia de un intento de robo agravado por escalamiento. El hecho tuvo lugar en la vivienda de un hombre de 55 años, quien alertó a la policía sobre la presencia de personas desconocidas intentando ingresar a su propiedad.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron a Diego Nicolás Carabajal, de 23 años, escondido en una esquina de la propiedad. Durante la inspección, los policías constataron que Carabajal había dañado la tapa de una bomba de agua y los cables de corriente correspondientes, evidenciando el intento de hurto.

Tras la intervención, el ayudante fiscal Mario Quiroga y el fiscal Alberto Martínez dispusieron iniciar el procedimiento de flagrancia contra el joven. La medida implica que Carabajal quedó aprehendido mientras se realizan los trámites judiciales correspondientes.

El caso refleja la rapidez de la acción policial ante denuncias de robo y la coordinación con el Ministerio Público Fiscal, que permite actuar de manera inmediata en situaciones de flagrancia, garantizando la seguridad de los vecinos y el resguardo de las propiedades.