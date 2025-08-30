La Dirección D-9 de Bomberos informó que este viernes 29 de agosto se registraron múltiples incendios en distintos departamentos de San Juan, que demandaron un importante despliegue de efectivos y móviles.

En el Cuartel Central se intervinieron cuatro hechos: un incendio de vivienda en un lavadero a las 13:55, dos incendios de pasturas entre las 16:05 y 16:20 (uno de los cuales alcanzó palos rollizos y vegetación detrás de una casa), y un apoyo hídrico al destacamento Nº1 Rawson a las 18:10.

En el Destacamento Nº1 Rawson se registraron tres intervenciones: un incendio de pasturas que afectó 8 hectáreas a las14:30, un incendio de vivienda a las 16:00 y otro foco de pasturas a las 17:00.

Por su parte, el Destacamento Nº5 Caucete actuó en un incendio de pasturas de 600 metros por 4 a las 13:00, una falsa alarma a las 15:10 y un nuevo incendio de pasturas a las 19:30.

En el Destacamento Nº6 San Martín se sofocaron tres focos: pasturas de 20 por 3 metros a las 09:15, pasturas de 300 por 15 metros a las 14:55 y un incendio de orujo de 10 por 5 metros a las 17:40.

Los demás destacamentos no reportaron emergencias de relevancia. Las autoridades informaron que los incendios fueron controlados sin que se registraran víctimas, aunque algunos ocasionaron daños materiales y pérdidas en superficies rurales.