En un allanamiento realizado en una casa en Villa Lourdes, departamento de Rivadavia, efectivos del Departamento Drogas Ilegales (D-5) de la Policía de San Juan, en conjunto con la Unidad Fiscal Federal, secuestraron cocaína y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

El operativo contó con la irrupción del Grupo GERAS y la participación del can detector Farkas, que permitió localizar una sustancia en polvo blanco escondida en un mueble. En total se incautaron varias dosis de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de 100 gramos.

Además, la policía encontró dinero en efectivo de baja denominación, una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos vinculados al narcomenudeo. Las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia Federal de San Juan, que coordina la investigación en curso.

Desde la fuerza remarcaron que el procedimiento refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia.