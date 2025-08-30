Publicidad
Publicidad

Policiales > Narcomenudeo

La Policía de San Juan secuestró cocaína y dinero de una casa en Rivadavia

El procedimiento fue realizado por la Policía de San Juan con apoyo del Grupo GERAS y coordinación de la Justicia Federal.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El operativo inlcuyó el apoyo de otras fuerzas especiales. (Foto gentileza Policía de San Juan)

En un allanamiento realizado en una casa en Villa Lourdes, departamento de Rivadavia, efectivos del Departamento Drogas Ilegales (D-5) de la Policía de San Juan, en conjunto con la Unidad Fiscal Federal, secuestraron cocaína y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

El operativo contó con la irrupción del Grupo GERAS y la participación del can detector Farkas, que permitió localizar una sustancia en polvo blanco escondida en un mueble. En total se incautaron varias dosis de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de 100 gramos.

Publicidad

Además, la policía encontró dinero en efectivo de baja denominación, una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos vinculados al narcomenudeo. Las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia Federal de San Juan, que coordina la investigación en curso.

Desde la fuerza remarcaron que el procedimiento refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS