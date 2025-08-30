Fabiana Carrizo fue contundente al hablar del crecimiento de las denuncias en el último año. La funcionaria destacó el salto de los reclamos, que al inicio de la gestión se ubicaban en torno a las 200 denuncias mensuales, y que en la actualidad superan el doble de esa cifra. La directora de Defensa al Consumidor dijo que "aumentó muchísimo la cantidad de denuncias y llegamos al orden 468 mensuales". Carrizo agregó que el organismo contrastó estas cifras con las del inicio de este año, cuando las denuncias rondaban las 300, lo que ya representaba un crecimiento importante.

Publicidad

El aumento de las denuncias, según explicó Carrizo, no se debe a que haya un mayor número de consumidores vulnerados. Por el contrario, la titular de Defensa al Consumidor lo atribuyó a una estrategia de acercamiento del organismo a la gente. "Este crecimiento se da porque ampliamos nuestra presencia en operativos que tenemos en el territorio y nuevas oficinas distribuidas en la provincia", explicó.

Esta descentralización de la atención y la creación de nuevos puntos de contacto han facilitado a los ciudadanos la posibilidad de presentar sus reclamos. La estrategia del organismo se centró en romper las barreras geográficas y burocráticas que, en el pasado, podían desalentar a los consumidores a formalizar sus denuncias. En este contexto se suma el programa de abordaje territorial que realizan el Gobierno de San Juan con distintas áreas ministeriales.

Publicidad

Además de la presencia en el territorio, Carrizo destacó la implementación de herramientas digitales que han agilizado el proceso de denuncia. "La incorporación de la denuncia digital en el Ciudadano Digital" ha sido un factor clave para que los sanjuaninos puedan presentar sus reclamos de forma más sencilla y desde la comodidad de sus hogares.

Al simplificar el proceso de denuncia y llevar el organismo a diferentes puntos de la provincia, se ha generado un clima de confianza que ha animado a los sanjuaninos a reclamar por sus derechos. La cifra de más de 400 denuncias mensuales no es un reflejo de un problema mayor, sino de una solución más cercana y efectiva para los consumidores de San Juan.