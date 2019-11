Beneficios de almacenar la información en la nube

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Por Javier Minsky (*)







Con los grandes avances tecnológicos existen cambios en el modo de almacenar la información vital de una empresa y de los propios usuarios, y a diferencia de lo que se piensa, los datos alojados en la nube son una opción cada vez más segura. ¿Cuáles son los beneficios de almacenar la información en la nube? ¿qué ventajas supone para una empresa?.



1. Escalabilidad ilimitada: el servicio en la nube crece al ritmo que crece su empresa y/o negocio. Así, puede decidir si necesita más almacenamiento, mayor velocidad de disco o mayor ancho de banda, de acuerdo a las necesidades del momento.



La nube elimina todas las obligaciones que requiere mantener y gestionar una infraestructura de equipos físicos y ya no sería necesario administrar el software porque todo pasaría a ser remoto y en línea.



2. Adaptabilidad: migrar nuestro entorno a la nube no requiere de grandes conocimientos en nuevos sistemas ni complicadas técnicas de reciclaje. Basta con seguir unos pasos sencillos y familiarizarse con el nuevo entorno virtual. Además, es adaptable a cada tamaño de empresa porque el cloud brinda la posibilidad de un almacenamiento ilimitado.



3. Eficiencia: con la nube la eficiencia está garantizada por completo, ya que estos servicios se actualizan constantemente para ofrecer software seguro de última generación. De esta forma se puede contar con la información necesaria en un tiempo y forma, a diferencia de lo que ocurre con que un servidor físico.



Otra ventaja es que estas actualizaciones son automáticas y no presentan tediosos tiempos de espera por revisiones de personal especializado, lo que evita un costo adicional o gastos extras para la empresa.



4. Movilidad: si buscamos un entorno que siempre este funcionando y en el cuál podamos acceder a él desde cualquier lugar, los servicios implementados en la nube son la respuesta a esta necesidad. De esta manera, cualquier persona puede acceder a su información o a la de su empresa, desde cualquier lugar y en cualquier momento, como si tuviera una oficina móvil.



5. Seguridad: la privacidad de los datos está asegurada con el servicio en la nube. Se puede tener el control de quién accede. Además, se pueden crear copias de seguridad de los datos de forma muy sencilla, garantizando que la información nunca se pierda. Es cada vez más común apostar por una opción tecnológica que ofrezca la tranquilidad de crear respaldos de los datos sensibles de su negocio y/o personales.







(*) CEO de Virtualmind.