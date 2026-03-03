Stefano Di Carlo confirmó al Chacho Coudet como nuevo DT de River

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, confirmó este martes que Eduardo Coudet asumirá la dirección técnica del equipo en reemplazo de Marcelo Gallardo. Durante una entrevista con el programa F90 de ESPN, el mandatario ratificó: “Sí, está confirmado. Mañana haremos el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, en torno al mediodía de mañana va a ser”. El "Chacho", quien se desempeñaba como entrenador del Alavés en España, tiene previsto arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la madrugada de este miércoles.

La elección del nuevo estratega fue un trabajo conjunto entre Di Carlo y Enzo Francescoli. Al respecto, el presidente explicó: “Primero, a partir de lo de Marcelo, a los dos días, empezamos a conversar con Enzo de manera privada sobre qué hacer. Si bien quedaba el partido del jueves para cerrar una etapa. En ese ejercicio Enzo hace un analisis. recordemos que el eligió a Marcelo. Eligio unas pautas, como que debía ser alguien de la casa. Y desde ahí, un proceso de selección más fino, con otras pautas, como que tenga experiencia. Chacho tenía el diferencial de haber salido campeón en Argentina. Cuando uno analiza todo el panorama, el metodo, el foco, la impronta de sus equipos, es un poco lo que buscabamos para adelante“. Además, enfatizó la convicción en la decisión al afirmar: “Se hizo una revisión de todos los nombres, con la premisa de que sean de la casa. Se analizaron todos los caos y no hicimos más contacto con nadie por fuera de coudet, porque estamos convencidos”.

Sobre el fin del segundo ciclo de Gallardo, Di Carlo señaló que fue una determinación del propio entrenador tras no obtener los resultados esperados: “Un poco es lo que se sabe, lo que todos vemos. Un proceso que se intentó. Hicimos revisiones en esta segunda etapa, hicimos correcciones. Afrontamos el año con lo que habíamos planteado hacer. Siempre le preguntaba qué pudimos hacer distinto. Y fue no encontrarle la vuelta. Son esas cosas del fútbol“. A pesar de haber cumplido con los pedidos del técnico en el mercado de pases, el dirigente destacó la figura del ídolo: “El mercado de pases fue lo que el planteo que era necesario para tener ese salto, ese plus. La pretemporada, las salidas. Hicimos todo para encarar este año y las cosas no se dieron. Pero eso no quita la relevancia e importancia de marcelo en la historia. Es el hombre más relevante en la historia de River. Estamos agradecidos. Fue una decisión de él, que no encontró la vuelta a la cuestión y por eso tomó esa postura de no continuar”. También relató cómo fue el momento de la noticia: “El me llama y me adelanta la cuestión para vernos en Ezeiza. Luego se hizo el video de despedida. Me llama y me lo informa junto con Enzo, para luego conversarlo y decírselo a los jugaodres. Me dijo que era una decisión tomada. Más allá de que es triste y no era lo que queríamos, ocurrió de una manera muy sana. Intenté. Pero Marcelo es una persona que piensa mucho y es categórico. No hubo espacio, pero tanto Enzo como yo intentamos ir en ese sentido. Pero respetamos y acompañamos su decisión”.

En relación al clima de descontento en la hinchada, Di Carlo solicitó paciencia para los futbolistas: “Entiendo al hincha de River, es una situación compleja, a la que no estamos acostumbrados. Pero no por eso podemos convertir la reprobación de los jugadores en algo crónico. Les pido esa comprensión. Más allá de los matices y consideraciones, son los jugadores los que nos van a sacar adelante. Ellos son River”. Asimismo, descartó conflictos internos: “Hay que salir de la negatividad. A nosotros nos representan estos jugadores. Creemos en los jugadores. Luego, basta con escuchar la última conferencia de Marcelo, donde hace énfasis en la unión que había entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. No ocurre nada relevante que rompa o fracture al grupo humano. Esto no es así. Si algo era cierto, se hace evidente. Nunca vi anda raro entre el plantel y Gallardo”. Sobre el estado del grupo, añadió: “Están bien. Están golpeados, no digo nada que no se sepa. Pero no por eso están en una situación que parezca irreversible ni mucho menos. Me pareció para bien que nos llamaron para ir todos juntos. Esas son señales del nivel de unión que hay en el grupo. Saben que todos debemos ir para adelante. Les dije que cuentan con nosotros ciegamente. Hay una enorme unión entre ellos”.

Para la nueva etapa sin Gallardo, la dirigencia planea una reestructuración que incluye la búsqueda de un director deportivo: “Marcelo tiene una centraldiad y una figura que ahonde un monton de cusiotnes, pero lo hizo con fundamentos y lo valdiadmos. Fue consensuado. Pero ahora, ante la ausencia de Marcelo, la figura que antes hacia muchas cosas, la supliremos con varias figuras. Buscaremos un director deportivo. La decisión final estará entre la presidencia y la secretaria técnica. Luego estará el director deportivo. Para que brinden herramientas para el entrenador en un mercado de pases y se puedan tomar las mejores decisiones. El entrenador dará su mirada y la dirigencia luego verá las prioridades, los límites salaireales. Cada decisión de futbol define el futuro patrimonial de un club. Por un lado tenemos los recursos, que la mayoría son para el fútbol de River. Las obras se hicieron con financiamiento y no se tocó nada del fútbol”. También especificó el perfil buscado: “Tanto la secretaria como la dirigencia tendrá bajo nuestra órbita la estructura profesional del club. Buscamos el perfil de alguien con mucha metodología. Alguien que empuje el lápiz y haga un montón de tareas para que nos de insumos y podamos elegir mejor. Si abajo de él habrá que crear posiciones, como scouting, se hará. Será parte del proceso”.

En cuanto a la política de refuerzos y la economía, Di Carlo se mostró ambicioso: “Queremos competir con Brasil, pagar como Brasil, siempre y cuando corresponda con los objetivos. En relación a lo de agudizar el ingenio creo que se puede. No es que quiera ver el vaso medio lleno, pero hace varios mercados se habló del problema del 5, y fue solucionado. ¿Y cómo resolvimos? con el ingenio. Hicimos tres incorporaciones, mediante un préstamo, y una compra. Se decía que River tenía bolsillo de payaso. Aceleramos incorproaciones y se concretaron. Trajimos a préstamo y si no rinden, quedamos liberados. Ya hay evidencia que se puede. Con ingenio, si sigue ese camino y sigue acertando, las siguientes incorproaciones se irán corrigiendo. Tampoco hay tanta magia”. Respecto a la falta de un goleador, aclaró que “la decision es colaborativa. No queiro ser un hincha que decide el futuro de River de manera unilateral. En esas mesas colaborativsas lo que se concluyó es que el gol iba a llegar, que era un tema de funcionamiento”. Sin embargo, evitó referirse a una posible llegada de Mauro Icardi: “No quiero entrar en la dinámica de hablar como un hincha sobre lo que a uno le parece. Pero desde mi parte no puedo aportar nada”.

De cara al próximo libro de pases, el dirigente señaló: “Tenemos el proximo mercado de pases en junio. La realidad es hostil, entiendo que así sea. Cuando compramos jugaodres dicen cómo vamos a malgastar el dinero. No queremos rifar nada. River tiene un plantel de jerarquía. Habrá que ir haciendo correcciones en los mercados de pases. Tenemos que sentarnos con el entrenador, poner un director deportivo y empezar a trabajar desde ahora en el próximo mercado de pases. Nos estamos ocupando ahora”. Finalmente, destacó el valor de las divisiones inferiores y el legado metodológico dejado: “Es verdad que Marcelo aportaba su mirada, dirección y metodología. Fue muy valioso. De su incursión fueron las grandes ventas contenporáneas. Las 3 ventas top del fútbol argentino. El aporte fue claro. Más allá de esa dirección y aporte, hoy está al frente Gabriel Rodríguez, que fue quien captó con 8 años a Marcelo. Gabriel está hace muchos años. En ese sentido no tendremos grandes sobresaltos. Sí matices y ajustes. El futbol formativo de River es, por escándalo, la cantera más importante del mundo. Es, sin dudas excelencia de larga data, desde la época de Adolfo Pedernera. Es una política de estado para el club”.