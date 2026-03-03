Caso del hombre quemado: dos travestis lo habrían rociado con alcohol

Durante la mañana de este martes 3 de marzo, se conocieron los detalles de un brutal ataque ocurrido la noche anterior en la Capital sanjuanina. La víctima, identificada como Jaime Rafael Pérez, se encuentra internada en estado crítico tras ser rociada con alcohol y prendida fuego.

El hecho se produjo mientras Pérez estaba en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Según el relato que el damnificado brindó a las autoridades, "todo comenzó cuando se encontraba en la Terminal de Ómnibus junto a dos travestis y un hombre".

Publicidad

En ese contexto, el agresor le arrojó el combustible y lo quemó por motivos que aún se investigan. Respecto a los acompañantes, fuentes vinculadas al caso confirmaron que "estas personas no fueron identificadas por el momento".

Pérez logró llegar caminando al hospital Dr. Guillermo Rawson a las 21:30, donde recibió asistencia primaria antes de ser trasladado de urgencia al hospital Marcial Quiroga. En este segundo centro de salud se constató que presenta quemaduras graves en el rostro y el tórax, además de tener afectadas las vías respiratorias. Debido a la gravedad de su cuadro, el hombre fue ingresado a Terapia Intensiva bajo coma inducido, mientras la UFI Delitos Especiales trabaja para esclarecer lo sucedido.