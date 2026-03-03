Este martes por la tarde, un violento siniestro vial sucedió en las inmediaciones de Ruta 20, en Santa Lucía. Un choque entre un Volkswagen Bora y un Fiat Palio Weekend dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas un menor de edad, y un importante operativo de rescate que incluyó al personal de Bomberos.

Según informaron fuentes policiales a DIARIO HUARPE, el Volkswagen Bora circulaba por la ruta nacional en sentido oeste a este. Al llegar a la intersección, impactó de lleno contra el Fiat Palio, que se desplazaba de sur a norte. Un dato clave que investiga el personal de la Comisaría 5ta es la presencia de un cartel de PARE en la zona, el cual habría sido ignorado por uno de los conductores, desencadenando la colisión.

La peor parte del impacto se la llevó el conductor del Fiat Palio. Debido a la deformación de la carrocería tras el choque lateral, el hombre quedó atrapado dentro del habitáculo. Ante la dificultad para extraerlo por las puertas laterales, fue necesaria la intervención de Bomberos.

Los efectivos trabajaron con herramientas de corte e inmovilizaron al sujeto dentro del vehículo. Finalmente, tras varias maniobras de precisión, lograron sacarlo por la quinta puerta (el baúl) para asegurar su columna y extremidades. El hombre fue diagnosticado preliminarmente con politraumatismos.

Además del conductor rescatado, en el siniestro resultaron heridos otro adulto y un menor de edad, quienes viajaban en los vehículos involucrados. Los tres fueron trasladados de urgencia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson para una evaluación más exhaustiva. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 5ta realizando las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades legales del hecho.