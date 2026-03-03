Pan casero sin amasar: receta paso a paso para miga y corteza perfecta

Elaborar pan en el hogar ofrece una experiencia casi terapéutica y la satisfacción de decir "esto lo hice yo". Según las fuentes, existe una técnica simple que permite obtener resultados espectaculares sin necesidad de fuerza ni de amasar durante largos minutos, ya que la clave reside en el tiempo y no en el esfuerzo.

Para esta preparación se requieren 500 g de harina (000 o 0000), 10 g de sal, 5 g de levadura seca o 15 g de levadura fresca y 375 ml de agua tibia. Al respecto de la consistencia, se destaca que "la masa es más hidratada que la tradicional. Y ahí está el secreto".

El proceso comienza integrando los secos con la levadura disuelta en agua usando una cuchara o espátula hasta que no queden partes secas, resultando en una masa pegajosa que debe reposar tapada entre 8 y 12 horas a temperatura ambiente. Durante este levado largo, "el gluten se desarrolla solo".

Posteriormente, se debe volcar la masa en una superficie enharinada para darle forma de bollo sin manipularla demasiado, considerando que "las burbujas son parte del resultado final". Tras un segundo descanso de 30 a 45 minutos, mientras el horno se precalienta a un mínimo de 230°, se hornea el pan por un tiempo de 30 a 40 minutos.

Un truco esencial para la corteza crocante es colocar una fuente metálica con media taza de agua caliente en la base del horno para generar vapor. El pan está listo cuando, al golpear su base, suena hueco.

Para evitar fallos, las fuentes recomiendan no añadir harina de más al formar el bollo, respetar los tiempos de levado, asegurar que el horno esté bien caliente y no cortar la pieza antes de que enfríe para no aplastar la miga. Además, es posible realizar variaciones agregando semillas, aceitunas, hierbas o utilizando mitad de harina integral. Siguiendo estos pasos, "podés lograr un pan con miga aireada y corteza crocante que nada tiene que envidiarle a una panadería".