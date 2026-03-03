¡Es abuela! El tierno mensaje de Catherine Fulop tras el nacimiento de Gia

Catherine Fulop y Ova Sabatini atraviesan sus horas más felices en Italia tras el nacimiento de su primera nieta, Gia. La hija mayor de la pareja, Oriana Sabatini, dio a luz el pasado lunes 2 de marzo en una clínica italiana, evento que fue anunciado inicialmente por el flamante padre, el futbolista Paulo Dybala. El deportista compartió la primera fotografía de la beba junto a la frase: "Un aplauso pa mami y papi".

Días antes de la llegada, la actriz venezolana ya anticipaba su alegría en redes sociales: "Modo abuela activado en Italia. Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa… porque pronto llega la jefa de esta gira: mi nieta". Tras el parto, la clínica emitió un comunicado con el mensaje "Hello world" (hola mundo), donde se confirmaron los datos exactos del nacimiento: la niña pesó 3.105 kilogramos y midió 50 centímetros.

Fulop, que se mostró sumamente conmovida, dedicó un mensaje especial a los nuevos padres: "Bienvenida al mundo, Gia. Oficialmente soy abuela. Gracias Ori y Paulo por este regalo tan perfecto. Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita, jijiji". Con esta promesa íntima a su hija, la conductora comenzó a transitar su nuevo rol familiar mientras recibe numerosas felicitaciones a través de sus plataformas digitales.