De Brito contra Rial: el motivo por el que no acepta una entrevista

Ángel de Brito terminó con el misterio y respondió con honestidad sobre la ausencia de Jorge Rial en sus programas. A pesar de que Rial fue durante años el dueño del espectáculo y contaba la vida de los demás, el destino hizo que su propia vida se viera expuesta, convirtiéndose en protagonista de las noticias.

Actualmente, el periodista evita las entrevistas y prefiere hablar en sus programas de radio o televisión, aceptando apenas breves intercambios con cronistas, por lo que De Brito nunca lo entrevistó en vivo. Ante la consulta de sus seguidores sobre por qué nunca lo llevó a LAM o a Bondi, el conductor fue directo: "No se animó", escribió junto al emoji de una gallina.

A pesar de esto, el vínculo entre ellos es cordial y la puerta para un mano a mano sigue abierta. De Brito ha tocado todos los temas de Rial y recordó el episodio ocurrido cuando Morena Rial y sus amigas robaron en los camarines de LAM. En esa ocasión, el conductor marcó la diferencia al relatar el gesto de su colega: "Él me llamó, se disculpó pese a que no tenía nada que ver y se ofreció a reponer el dinero robado".