Beraldi efectúa cierre de campaña con miras a las elecciones de Boca Juniors

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El otrora directivo y candidato a presidente por la oposición, José Beraldi, efectuó esta noche el cierre de campaña con miras a las elecciones en el club Boca Juniors, en un evento en el que se congregaron casi un millar de personas.



El acto se desarrolló en el denominado Salón Sur, sala de recitales, ubicado en la avenida Saenz al 400 del barrio porteño de Pompeya.



Además de Beraldi asistieron Rodolfo 'Royco' Ferrari, quien será postulante a vicepresidente primero del núcleo 'Volver a Ganar', además de Gabriel Batistuta, ex goleador xeneize que se perfila para ser el gerente deportivo del club, en caso de una victoria de la lista el domingo venidero.



“Como dice nuestro espacio, Boca tiene que Volver a Ganar. Por eso estamos acᔠexpresó el candidato a titular boquense ante el auditorio.



Beraldi, de 54 años y empresario del transporte, resaltó que durante los últimos años la gestión del oficialismo que encarna el actual presidente Daniel Angelici “fue muy mala”.



“Para hacer las cosas mejor hay que saber gestionar. Por eso creo que tenemos al grupo más capacitado de ex jugadores que pueden colaborar. Hay la experiencia necesaria para formar un gran equipo”, elogió quien fuera directivo boquense en la gestión de Jorge Amor Ameal como presidente (2008-2011)



La referencia tiene relación directa con los ex futbolistas que trabajarán con el espacio como Blas Giunta, Alberto Márcico y Jorge Ribolzi.



Unas horas más temprano, en diálogo con TyC Sports, Beraldi había adelantado que no llamará a Juan Román Riquelme, ídolo del club y candidato a vicepresidente por el espacio que encabeza Amor Ameal, “en caso de ganar las elecciones”.



Además, el ex presidente de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) contó que el Presidente de la Nación saliente, Mauricio Macri, “me llamó para que me convierta en el candidato a presidente por el oficialismo. Pero yo le dije que no”, reveló.



'Royco' Ferrari, postulante a vice primero, remarcó que abandonó el oficialismo actual, a principios de año, porque “sentí que en Boca la política nacional estaba tomando demasiado protagonismo”.



“Encontré en (José) Beraldi a una persona que piensa como yo. Lo conozco de hace tiempo, cuando ambos íbamos a ver al equipo a todos lados, a cualquier cancha, porque somos hinchas desde hace tiempo”, dijo.



De cara a las elecciones del domingo, en la que están habilitados a sufragar casi 83 mil asociados, Ferrari sostuvo que “hay que dejar de lado cualquier atisbo de desunión partidaria. Acá debemos estar todos juntos porque es lo que pretende el socio”, explayó.



Por su lado, Batistuta, referente de Boca durante el comienzo de la década del '90, reveló que se unió al proyecto “porque me advirtieron que José (Beraldi) es un tipo honesto. Por eso le atendí el teléfono”, bromeó.



“En diez minutos nos pusimos de acuerdo enseguida”, contó el ex atacante de la Fiorentina italiana que resaltó que -en caso de ganar- cumplirá “idéntica función” a la que ya desarrolló en Colón de Santa Fe por el lapso de un año (2011-2012).



“Pero en Boca todo es un sueño mayor. El club debe volver a conseguir triunfos internacionales”, remarcó Batistuta, de 50 años.



Cuando se le consultó por Riquelme, el otrora goleador del seleccionado argentino no ocultó su admiración por el eterno '10' boquense que ahora irá como postulante a dirigente por una lista opositora.



“Lo admiro por lo que fue como jugador pero nunca hubiese tomado la decisión de ser dirigente”, apreció Batistuta.



Por último, cuando se le preguntó por la continuidad o no de Carlos Tevez, otro referente xeneize, el santafesino destacó: “(Carlos) Tevez es un ídolo. Quisiera hablar con él y preguntarle si realmente tiene ganas de seguir luchando para que un club exigente como Boca siga ganando cosas”, sorprendió.