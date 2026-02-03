Durante el fin de semana y este lunes 2 de febrero, la Municipalidad de Caucete llevó adelante un operativo integral en la localidad de Bermejo con el objetivo de asistir a las familias afectadas por las intensas lluvias y reforzar puntos considerados críticos ante posibles crecidas.

La intervención se dio en un contexto complejo, marcado por la persistencia de las precipitaciones y las dificultades de acceso en algunos sectores, lo que obligó a redoblar esfuerzos para sostener la presencia territorial y garantizar respuestas rápidas frente a las emergencias.

Publicidad

Una zona históricamente vulnerable

Bermejo se encuentra en una zona particularmente expuesta a este tipo de eventos climáticos debido a su cercanía con el cauce del río. Esta condición incrementa el riesgo cuando se registran lluvias intensas y crecidas, generando anegamientos y afectaciones directas a viviendas e infraestructura.

En ese marco, una de las principales líneas de trabajo estuvo centrada en la prevención y el refuerzo de defensas en sectores vulnerables, con el objetivo de mitigar posibles daños y reducir el impacto del temporal sobre la población.

Publicidad

Trabajo continuo en el territorio

Equipos municipales del área de Infraestructura, junto a colaboradores de la zona, trabajaron de manera continúa realizando recorridas, evaluaciones técnicas y tareas de contención. A la par, se brindó asistencia directa a viviendas que resultaron afectadas por el avance del agua.

Si bien el relevamiento continúa y aún no se cuenta con un número definitivo de familias alcanzadas por el temporal, desde el municipio indicaron que se priorizaron los casos de mayor urgencia, atendiendo situaciones donde el agua ingresó a los hogares o comprometió la seguridad de las personas.

Publicidad

Coordinación y presencia permanente

Las tareas se desarrollaron en condiciones adversas, con lluvias persistentes y caminos en mal estado, lo que dificultó el ingreso a algunos sectores. A pesar de ello, el operativo no se detuvo y se mantuvo una presencia constante, con contacto directo entre los equipos municipales y vecinas y vecinos de la localidad.

En paralelo, el municipio informó que se dio aviso a Defensa Civil para coordinar acciones y evaluar el escenario general ante la continuidad del mal tiempo.

Pedido de una nueva defensa

Desde la Municipalidad de Caucete adelantaron que, en el transcurso de esta semana, se presentará el pedido correspondiente para avanzar en la realización de una nueva defensa en Bermejo. La obra es considerada una medida estructural clave para mejorar la seguridad de la localidad frente a futuras contingencias climáticas.

Las acciones desplegadas en Bermejo forman parte de un operativo más amplio que se desarrolla en distintas zonas del departamento, con monitoreo permanente, atención de reclamos y coordinación entre las distintas áreas municipales.

Finalmente, desde el municipio aseguraron que continuarán trabajando en el territorio y acompañando a las familias mientras persistan las condiciones climáticas adversas, reforzando las tareas necesarias para reducir riesgos y garantizar la asistencia.