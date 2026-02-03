Un hombre de 20 años fue detenido en el departamento Rawson acusado de tentativa de hurto en un local comercial de comidas. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 25ª.

Fuentes policiales comentaron que el hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre calle República del Líbano, al este de calle Esmeralda. En ese lugar, el sujeto, identificado como Guzmán, ingresó al establecimiento y sustrajo un teléfono celular que se encontraba sobre una mesa del sector de recepción.

Publicidad

La propietaria del comercio advirtió la situación y dio aviso inmediato a la Policía, que se encontraba realizando recorridas de prevención en la zona. Con los datos aportados, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda y lograron aprehender al sospechoso en el interior del Lote Hogar 22.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron el teléfono celular sustraído oculto en la vereda, a aproximadamente 15 metros del lugar de la aprehensión, lo que permitió confirmar la vinculación del detenido con el hecho.

Publicidad

La causa quedó a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Mariano Teja, y se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia, continuando con las actuaciones judiciales correspondientes.