No hubo acuerdo entre Hunter y trabajadores: hay reunión el próximo martes 10 de febrero

El conflicto por los despidos en la empresa de seguridad privada Hunter Security continúa sin resolverse en San Juan y mantiene en vilo a 118 trabajadores, que denuncian no haber cobrado sus liquidaciones finales pese a que figuran como pagas en distintos registros oficiales. La situación volvió a tensarse tras una nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria.

Desde el sindicato UPSRA advirtieron que la postura de la empresa no se modificó. “La defensa sigue en la misma posición, no quieren pagar. No quieren llegar a un arreglo porque se declaran incapaces de pagar lo adeudado”, señalaron desde el gremio. Incluso, desde Hunter Security habrían asegurado que “no tienen para pagar”, lo que generó mayor malestar entre los trabajadores despedidos.

Actualmente, el sindicato se encuentra en estado de alerta, aunque por el momento no convocó a movilizaciones para cumplir con la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad laboral. La próxima instancia clave será el martes 10 de febrero, cuando se realice la quinta audiencia de conciliación entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Liquidaciones que figuran pagas, pero no aparecen

Uno de los puntos más graves del reclamo es que, según denunció UPSRA, las liquidaciones finales figuran como abonadas, incluso desde diciembre de 2025, pero los montos no se acreditaron en las cuentas de los trabajadores ni existe documentación respaldatoria. “No hay recibos de sueldo ni comprobantes. En los sistemas aparece como pagado, pero los compañeros no tienen un peso”, sostuvieron desde el gremio, que calificó la situación como una presunta estafa laboral.

Además, el sindicato cuestionó la forma en que se calcularon las indemnizaciones, denunciando que se liquidaron sobre un básico reducido y no sobre el sueldo bruto, como corresponde por convenio. También rechazaron la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, al considerar que la empresa no demostró estar en crisis, por lo que debería aplicarse el artículo 245.

Posibles sanciones y plazo para pagar

Desde UPSRA remarcaron que, en caso de que Hunter Security no cumpla con el pago de las indemnizaciones en el plazo establecido, la Subsecretaría de Trabajo podría aplicar multas. “Eso lo pedimos porque nosotros sí estamos cumpliendo con la conciliación. La empresa no solo incumple con los trabajadores, sino también con lo que indicó la Subsecretaría”, indicaron.

Según lo expuesto en audiencia, la empresa se habría comprometido a pagar en los próximos días y cuenta con una semana de plazo para regularizar la situación. De no haber avances concretos, el gremio advirtió que evaluará medidas de fuerza y acciones judiciales, incluyendo pedidos de embargo.

Mientras tanto, más de un centenar de familias siguen a la espera de una respuesta, en un conflicto que suma tensión y expone serias irregularidades en el proceso de despidos y liquidaciones dentro del sector de la seguridad privada.