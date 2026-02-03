El diputado nacional por San Juan, Cristian Andino, del bloque Unión por la Patria, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar la Emergencia Económica, Productiva y Financiera en las localidades de la provincia que fueron afectadas por los fuertes temporales y granizadas registrados durante enero de 2026. La propuesta apunta a sostener la producción y el empleo en un contexto de severos daños materiales y pérdidas económicas.

La iniciativa plantea que la emergencia tenga una vigencia de 365 días y se enmarca en la Ley Nacional N.º 26.509, que regula las situaciones de emergencia y desastre agropecuario. El objetivo es acompañar a los productores que sufrieron pérdidas en cultivos, infraestructura y capital de trabajo, y que hoy enfrentan dificultades para sostener la continuidad de sus explotaciones.

“Estamos frente a una situación excepcional que golpeó de lleno a productores que viven de su trabajo diario y sostienen gran parte de la economía regional de San Juan. Este proyecto busca llevar alivio concreto, dar previsibilidad y acompañar a quienes hoy no pueden hacer frente a sus obligaciones porque el granizo arrasó con su producción. El Estado nacional tiene que estar presente cuando la naturaleza castiga con tanta dureza”, afirmó Andino.

El diputado nacional Cristian Andino es el autor del proyecto. (Foto: archivo).

Según se detalla en el proyecto, el impacto del granizo y las lluvias intensas puso en riesgo no solo a la actividad primaria, sino también a las fuentes laborales asociadas a las economías regionales. En ese escenario, se advierte que muchos productores quedaron imposibilitados de cumplir con obligaciones fiscales y previsionales, lo que profundiza el cuadro de vulnerabilidad.

Medidas previstas en la emergencia

El pedido de emergencia contempla regímenes especiales de prórroga y facilidades de pago para obligaciones impositivas y de la seguridad social ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Administración Nacional de la Seguridad Social, con tasas de interés reducidas. Además, prevé la suspensión de juicios de ejecución fiscal mientras dure la emergencia.

Otro de los ejes centrales es la asignación de subsidios extraordinarios a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, con foco en pequeños y medianos productores. En ese sentido, se establece un tope de hasta 30 hectáreas por productor para acceder a los beneficios, priorizando a quienes presentan mayor vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.

Desde el entorno legislativo remarcaron que la iniciativa busca llevar alivio concreto y previsibilidad, evitando el abandono de fincas y la pérdida de puestos de trabajo en zonas donde la actividad agropecuaria es clave para la economía local.

Un complemento a la asistencia provincial

El proyecto presentado en el Congreso se suma como complemento a las acciones que ya viene desplegando la gestión orreguista del Gobierno provincial para atender la contingencia climática. En los últimos días, la Provincia anunció una asistencia económica de $1.000 millones destinada a municipios afectados por lluvias e inundaciones, fondos que serán distribuidos una vez finalizado el relevamiento integral de daños.

Ese esquema provincial tiene como objetivo reforzar la capacidad de respuesta local, permitir la reparación de infraestructura dañada, asistir a las familias perjudicadas y garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales en los departamentos más comprometidos.

En paralelo, el Gobierno sanjuanino amplió créditos blandos y subsidios para damnificados, extendiendo la ayuda no solo al sector agrícola, sino también a industrias, comercios y prestadores de servicios turísticos que certifiquen daños. El paquete incluye mejoras en montos, plazos y condiciones de financiamiento, además de aportes no reintegrables para pequeños productores.

Con este escenario, el pedido de emergencia a nivel nacional busca fortalecer una respuesta integral, articulando herramientas de Nación y Provincia para sostener la producción, cuidar el empleo y amortiguar el impacto económico de un fenómeno climático que golpeó con fuerza a amplias zonas de San Juan.