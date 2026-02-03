Audiencia entre Hunter y trabajadores: denunciaron que no recibieron las liquidaciones

El conflicto por los despidos de trabajadores de seguridad privada volvió a escalar este martes en San Juan, tras una nueva audiencia entre el sindicato UPSRA y la empresa Hunter en la Subsecretaría de Trabajo. Desde el gremio denunciaron una presunta estafa laboral, irregularidades en las liquidaciones finales y advirtieron que, de no haber respuestas concretas, avanzarán con medidas de fuerza y acciones judiciales.

La audiencia fue convocada para las 10 de la mañana, en un contexto de fuerte malestar entre los trabajadores despedidos. Pablo Ábrego, delegado de UPSRA San Juan, explicó que el sindicato esperaba que la empresa llevara una propuesta clara y verificable. “Hoy es la última instancia. Vamos a ver si traen algo concreto que sea factible para los trabajadores”, sostuvo.

Según detalló el representante sindical, la empresa informó de manera informal que habría depositado liquidaciones de hasta $10.000.000, pero los trabajadores no registran esos montos en sus cuentas ni cuentan con documentación respaldatoria. “Sale figurado que a partir del 10 tienen depositado, pero los compañeros no lo tienen. No hay recibo de sueldo, no hay nada”, afirmó Ábrego.

El dirigente agregó que, incluso, en los registros de ANSES figura que los pagos ya habrían sido realizados desde diciembre de 2025, situación que fue rechazada de plano por el gremio. “Estamos en febrero y todavía no tienen ni siquiera el sueldo de enero. Esto es una estafa laboral”, denunció.

Denuncias por bloqueo de cuentas y liquidaciones irregulares

Desde UPSRA también rechazaron la versión extraoficial de la empresa, que acusa al sindicato de haber bloqueado cuentas e impedir los pagos. “Es una falla de la empresa. Ajustar a los trabajadores en este contexto es precarización moderna. Los compañeros necesitan el plato de comida en su casa, pagar alquiler, remedios”, expresó Ábrego.

En ese marco, el sindicato anticipó que avanzará con presentaciones judiciales. “Con los abogados vamos a pedir embargos y que la Subsecretaría de Trabajo exija una constancia que demuestre si realmente esos pagos existen. Hoy lo que dicen no se condice con la realidad de los trabajadores”, señaló.

Además, el gremio cuestionó el mecanismo utilizado para calcular las indemnizaciones. “En vez de liquidar con el sueldo bruto, lo hicieron con un básico reducido. Rechazamos el artículo 247 porque la empresa no está en crisis. Corresponde el 245, como establece el convenio colectivo”, remarcó.

Incertidumbre por el traspaso y la antigüedad laboral

Otro de los puntos centrales del conflicto es el traspaso del personal tras la pérdida de la licitación por parte de Hunter. Según explicó el delegado, la empresa entrante estaría dispuesta a contratar trabajadores, pero sin reconocer la antigüedad. “El despido llegó el día 27, cuando el día 19 ya sabían que habían perdido la licitación. Quisieron tomar a los compañeros desde cero, y el responsable de eso es Hunter”, afirmó.

La situación afecta a unas 130 familias, muchas de ellas con trabajadores con más de 15 años de antigüedad, algunos próximos a jubilarse. “Hay compañeros que, si pierden la antigüedad, no vuelven a conseguir trabajo. Eso es lo que estamos peleando”, advirtió.

Finalmente, Ábrego confirmó que, tras la audiencia, el sindicato evaluará los pasos a seguir. “Si no hay respuestas, vamos a avanzar con paros y acciones directas. La Subsecretaría de Trabajo también tiene que asumir su responsabilidad”, concluyó.