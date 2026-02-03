Identificaron al hombre que acuchilló en el cuello a su expareja mientras ella dormía

En un nuevo episodio de violencia de género que conmociona a la provincia, personal de la Unidad Fiscal de Investigación en Cámara Gesell y Violencia de Género (CAVIG) avanza en la investigación para determinar con exactitud lo ocurrido en un intento de homicidio ocurrido en Villa Río San Juan, Santa Lucía. El atacante fue identificado como Maximiliano Exequiel Alé, quien presuntamente intentó asesinar a su expareja a cuchillazos.

Alé fue detenido horas después en calle Jorge Newbery, en el barrio Hualilán de Rawson. El caso está a cargo de la fiscal Florencia Pons.

Una discusión que derivó en agresión mortal

Según las primeras constancias de la investigación, todo se desencadenó tras una discusión entre la víctima y su expareja. En medio del altercado, Alé habría tomado un cuchillo y atacado brutalmente a la mujer.

A pesar de la violencia del ataque, la joven logró sobrevivir. Fuentes oficiales indicaron que sufrió varios puntazos superficiales. Sin embargo, uno de ellos impactó en una zona crítica: el cuello, provocando una herida cercana a una vena de importancia vital. Su estado de salud, afortunadamente, es reportado como bueno.

Pericias y líneas de investigación

Durante la mañana del martes, personal especializado de Criminalística realizó pericias exhaustivas tanto en el lugar del ataque, en Villa Río San Juan, como en los elementos y a las personas involucradas. El trabajo de CAVIG se centra ahora en reconstruir la secuencia exacta de los hechos, recabar testimonios y consolidar las pruebas para sustentar la acusación.

Si bien la carátula inicial podría ser de “tentativa de homicidio”, la investigación bajo la órbita de la fiscalía especializada en violencia de género no descarta que, una vez recabados todos los elementos, se cualifique el hecho como femicidio en grado de tentativa, dada la relación entre agresor y víctima y el contexto de violencia.

Maximiliano Exequiel Alé se encuentra detenido a disposición de la Justicia. Se aguardan definiciones de la fiscal Pons respecto a la formalización de la acusación y las medidas cautelares solicitadas, mientras la investigación continúa su curso para lograr una completa reconstrucción del violento episodio.