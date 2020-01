Berni visitó a los padres del joven asesinado en Gesell y pidió una "condena ejemplar"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió esta mañana "una condena ejemplar" para los acusados de haber asesinado a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell y manifestó su preocupación al asegurar que el episodio en esa ciudad balnearia no fue "un caso aislado" sino que existen "más de 30 o 40 episodios similares al año".



Tras visitar a los padres de Fernando en el barrio porteño de Recoleta, el funcionario provincial aseguró a la prensa que "el mejor apoyo es poder llegar a un esclarecimiento rápido de quiénes fueron los autores, y la mayor condena va a ser el mejor apoyo a los familiares".



"Sé que no va a devolverle la vida de su hijo pero necesitamos una condena ejemplar. Esto fue un asesinato como lo ha caratulado la fiscal (de Villa Gesell Verónica Zamboni). Y nosotros vamos a seguir trabajamos como lo estamos haciendo ahora", expresó Berni.



Luego, el titular de la cartera de seguridad provincial manifestó su preocupación sobre lo ocurrido en la ciudad balnearia, al asegurar que "este no fue un caso aislado".



"Estamos estudiando lo que está pasando porque es nuestra responsabilidad saberlo. Este no fue un caso aislado. Estuve con las autoridades del Ministerio Público Fiscal (bonaerense) y hay mas de 30 o 40 casos por año similares a este", dijo Berni.



En ese marco, se propuso como "obligación" "poner todo el esfuerzo para ver cómo podemos actuar ante un fenómeno que realmente nos preocupa a todos".