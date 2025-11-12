El secretario del Tesoro, Bessent, tiene previsto arribar a Argentina durante la primera semana de diciembre, según confirmaron fuentes oficiales. La visita está programada para abordar asuntos económicos prioritarios que involucran la relación financiera bilateral.

Durante su estadía, Bessent se reunirá con autoridades argentinas para analizar el estado actual de las negociaciones y explorar soluciones conjuntas a desafíos económicos. La agenda incluye discusiones sobre políticas fiscales y estrategias para fortalecer la cooperación financiera.

Este encuentro se enmarca en un contexto de intercambio constante y busca consolidar acuerdos que favorezcan la estabilidad económica regional. La fecha exacta del viaje fue confirmada recientemente, generando expectativa en los sectores involucrados.

La visita de Bessent es considerada un paso importante para profundizar el diálogo entre ambos países y abrir nuevas vías de colaboración en materia financiera y económica.