La Justicia de San Juan condenó a los cinco miembros de la banda que baleó y dejó cuadripléjico al empresario Emanuel Rodríguez, en un violento asalto ocurrido el 21 de mayo de 2025 en el barrio privado San Juan de los Olivos, en Rawson.

Los acusados, tras aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado, recibieron penas de prisión efectiva por los delitos de robo triplemente agravado y encubrimiento. Sebastián Andrés Aguirre fue condenado a 14 años; Pablo Ezequiel Pérez, a 12; y Alfredo Álvarez Cuello, a 10. Enzo Pérez y Franco Alfredo Monteleone recibieron un año de cárcel por encubrimiento agravado.

El tribunal estuvo compuesto por los jueces Mariano Carrera, Gabriel Meglioli y Roberto Montilla, quienes homologaron el acuerdo entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Cristian Catalano y Claudia Salica. Las penas superaban los 10 años, por lo que se requirió la intervención de los tres magistrados.

El ataque ocurrió de madrugada cuando los delincuentes ingresaron al domicilio de la familia Rodríguez tras cortar el cerco del fondo. Según la acusación, Aguirre disparó a quemarropa a la víctima, provocándole una lesión gravísima en la médula espinal que lo dejó cuadripléjico. Mientras tanto, Pablo Pérez y Álvarez Cuello golpeaban a la esposa de la víctima para intimidarla. Los ladrones escaparon con $15.000.

La investigación avanzó rápidamente gracias a la identificación del vehículo utilizado por la banda y al análisis de los teléfonos incautados, donde se encontraron mensajes que confirmaban la intención de los acusados de cometer el ataque.

Con la sentencia, se puso fin al caso que conmocionó a los sanjuaninos y se garantizó la prisión efectiva de los responsables del violento robo.