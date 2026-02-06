La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió movilizarse frente al Congreso Nacional el próximo 11 de febrero, fecha en la que el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La medida fue definida este viernes por el Consejo Directivo de la central obrera, reunido en su sede histórica de la calle Azopardo.

La conducción sindical resolvió concentrar su estrategia en una movilización masiva en la plaza de los Dos Congresos, con el objetivo de influir en el debate parlamentario y ejercer presión sobre los senadores. Durante el encuentro, el triunvirato de la CGT reconoció que el escenario legislativo es complejo y que la votación se presenta ajustada, aunque remarcaron que el resultado aún no está definido.

Según trascendió, la posibilidad de convocar a un paro general no fue discutida en esta instancia. Desde la central indicaron que esa herramienta quedará reservada para una etapa posterior del conflicto, en función del avance del proyecto en el Congreso.

Durante la reunión, los dirigentes realizaron un repaso de las gestiones realizadas ante gobernadores y legisladores. De acuerdo con lo planteado en el encuentro, los apoyos confirmados son limitados y se concentran en senadores cercanos al movimiento sindical. En ese contexto, Andrés Rodríguez, dirigente de UPCN, señaló que el debate no se agotará en la Cámara alta y que, en caso de aprobarse en general, se buscarán modificaciones durante el tratamiento artículo por artículo y en la instancia de Diputados.

La estrategia de la CGT apunta a reforzar la presencia en la calle para intentar incidir en los senadores considerados dialoguistas. En paralelo, referentes sindicales remarcaron que continuarán las conversaciones políticas mientras se desarrolla el trámite legislativo.

Otro de los dirigentes que tomó la palabra fue Gerardo Martínez, de la Uocra, quien planteó la necesidad de sostener el diálogo con los distintos sectores políticos y anticipó que, ante eventuales artículos que consideren inconstitucionales, la central podría recurrir a la vía judicial.

En el interior de la CGT también quedó expuesto el debate entre los sectores que priorizan la negociación parlamentaria y aquellos que reclaman medidas de fuerza más contundentes. Dirigentes de gremios industriales y del transporte, junto con las dos CTA, insistieron en la necesidad de avanzar hacia un paro, aunque por el momento solo lograron consenso para la movilización.

Con esta decisión, la CGT activó una nueva etapa de su plan de acción frente a la reforma laboral, a la espera del debate en el Senado y de la evolución del tratamiento legislativo en las próximas semanas.