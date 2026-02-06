Cultura y Espectáculos > ¿Tomo mal?
Laila Roth contó la verdad sobre su salida de Otro Día Perdido: "Pergolini se enojó"
POR REDACCIÓN
La salida de Laila Roth de Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en la pantalla de El Trece, generó sorpresa y distintas versiones sobre los motivos de su desvinculación. Tras varios días de especulaciones, la humorista decidió hablar públicamente y aclarar su situación.
A través de sus redes sociales, Roth explicó que recibió numerosos mensajes de seguidores que le consultaban si había existido algún conflicto con el conductor o con la producción. “Tengo la casilla de mensajes explotada preguntándome qué pasó y si no voy a estar más en el programa”, expresó en una historia de Instagram.
En ese contexto, la comediante fue directa al referirse a los rumores que circularon en los últimos días. “No pasó nada”, afirmó, y detalló que su salida respondió a una decisión laboral vinculada a su carrera artística fuera de la televisión. "Se dio que el año pasado mi gira de stand up estaba más tranquila, pero este año yo quería retomar mi ritmo de trabajo e ir con mi show a Estados Unidos, México y Europa".
Roth también aclaró que no existieron problemas personales ni profesionales con el equipo del ciclo. En ese sentido, destacó la relación con Pergolini y con sus compañeros al aire, además de confirmar que será reemplazada por Evelyn Botto en la nueva temporada.
Además, hizo referencia al vínculo con la productora del programa y al trato recibido durante su paso por el ciclo. “La productora se portó espectacular conmigo”, señaló, descartando cualquier tipo de malestar o desacuerdo contractual.
Mientras tanto, El Trece confirmó que Otro Día Perdido regresará a la pantalla el próximo 30 de marzo, a las 22:30. Mario Pergolini encabezará la segunda temporada junto a Rada y Evelyn Botto, en una nueva etapa del programa dentro de la grilla 2026.